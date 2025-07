Côte d’Ivoire : Arrestation d’un membre influent du Conseil National de Transition (CNT) malien à Abidjan

publicite

0 Partages Partager Twitter

En Cote d’Ivoire, Mamadou Awa Gassama, membre influent du CNT malien, a été arrêté à Abidjan, la capitale économique alors qu’il se rendait à Séguéla dans le Nord-Ouest du pays.

Mamadou Awa Gassama est un personnage politique clé au Mali et considéré comme un membre influent du Conseil National de Transition (CNT).

Il a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt ce mardi 2 juillet à Abidjan en Côte d’Ivoire. Mamadou Awa Gassama est poursuivi pour « outrage, incitation à la haine et incitation à la déstabilisation des institutions ».

Mamadou Awa Gassama est fiché par les sécurocrates d’Abidjan car reconnu pour des prises de position virulentes, à travers des publications et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, contre le Président Alassane Ouattara et son régime.

Dans les premières heures du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en janvier 2025, dans une chronique devenue virale en ligne, il avait fustigé « l’ingérence déguisée d’Abidjan dans les affaires des États souverains » et avait accusé le pouvoir d’Abidjan et certains chefs d’Etat ouest africains de pratiquer un « double jeu ».

L’arrestation de Mamadou Awa Gassama rappelle fort bien l’épisode des 49 soldats ivoiriens accusés de mercenariat au Mali. Ils avaient été gardés pendant plusieurs mois avant d’être libérés en janvier 2023 grâce à une médiation togolaise. Cet évènement avait fortement entaché les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali.

Jusque-là, les autorités ivoiriennes n’ont publié aucun communiqué officiel. Pendant ce temps, Bamako, informé de cette arrestation, se dit « indigné » et demande la relaxe pure et simple de l’officiel malien à Abidjan.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire