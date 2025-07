Ouagadougou : L’Association DEME agit contre la pauvreté et les VBG

Le samedi 5 juillet 2025, l’association DEME a organisé une journée de sensibilisation et de formation au profit des femmes et filles de la commune rurale de Saaba, incluant les personnes déplacées internes. Cet événement, qui s’est tenu au CSPS de Nioko 1, visait à lutter contre les défis socio-économiques persistants tels que la pauvreté des ménages et les Violences Basées sur le Genre (VBG) au Burkina Faso.

Faisant de la promotion des droits des personnes vulnérables une priorité, l’association DEME, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a démontré son engagement en faveur des couches défavorisées.

Dans un effort concret pour soulager les difficultés socio-économiques de ces populations, 25 femmes ont bénéficié d’une formation complète en saponification.

Non seulement elles ont acquis des compétences précieuses, mais elles ont également été dotées de kits de démarrage d’activités génératrices de revenus, marquant une étape importante vers leur autonomisation.

« C’est également l’un des actes prioritaires de l’association DEME. Nous avons donc approché des femmes qui sont vraiment dans le besoin pour bénéficier de la formation en saponification », a souligné Alima Kollo présidente de l’association Deme, appelant d’autres acteurs à suivre cet exemple pour soutenir les populations vulnérables.

La journée a été enrichie par une campagne de dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus, soulignant l’engagement de DEME dans la lutte contre ce problème de santé publique majeur.

« Au Burkina Faso, le cancer du col de l’utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes, mais il reste l’un des cancers les plus faciles à traiter s’il est détecté tôt », a précisé Alima Kollo.

Abdoul Kaboré, PDG de la société Uni-Metal et fasciné par l’esprit humanitaire de l’association, a rejoint l’événement pour apporter son soutien et interpeller d’autres acteurs à s’investir. « Nul besoin de rappeler que nos sœurs dans cette situation de vulnérabilité sont exposées à toutes sortes de maladies dont les cancers et autres maladies sexuellement transmissibles.

L’association vient ainsi rapprocher certains services de santé à ces populations vulnérables à savoir l’occasion de se faire dépister des cancers du col de l’utérus et du sein, ainsi que d’autres maladies sexuellement transmissibles », a-t-il affirmé.



Dame Kiemtoré, née Zongo Salamata, a exprimé sa gratitude au nom des bénéficiaires. « Nous manquons de mots pour remercier l’association DEME. Tout ce que nous avons à dire c’est que Dieu les bénisse abondamment et prospère leurs activités, pour qu’ils continuent d’aider les personnes dans le besoin. »

Cette initiative de l’association DEME, combinant formation professionnelle et accès aux soins de santé essentiels, illustre une approche holistique et efficace pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24