Initiative présidentielle : «Nous formons les blessés pour produire» (Lieutenant-Colonel Porgo)

Dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), la mission de suivi du Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB) s’est rendue le mercredi 16 juillet 2025 à la caserne de Bobo-Dioulasso. Ce site se distingue par une approche intégrée, qui combine production agricole et élevage, et une vocation sociale à travers la réinsertion des militaires blessés.

Sous la direction du Lieutenant-Colonel Porgo Lassané, commandant de la 2e région militaire, la caserne de Bobo-Dioulasso déploie des efforts sur sept hectares, dont trois sont déjà équipés d’un système d’irrigation laser spray.

Actuellement, deux hectares sont dédiés au soja et un hectare à l’ananas. Les projets d’expansion sont envisagés avec l’aménagement de quatre hectares supplémentaires pour le blé et, à terme, l’introduction du cacao.

L’Initiative Présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) a permis des investissements en infrastructures. Des forages avec pompes solaires, des bassins de stockage d’eau de grande capacité et un château d’eau, qui garantissent l’irrigation des cultures.

Au-delà des cultures, l’élevage est également une des composantes de l’initiative. La caserne bénéficie de poulaillers et de porcheries modernes, avec l’élevage de petits ruminants, d’ailleurs, des plans sont en cours pour développer la pisciculture.

L’originalité de l’initiative à Bobo-Dioulasso réside dans la diversité des cultures mais aussi l’objectif de réinsertion. «Les employés sont essentiellement les blessés en opération que nous formons avec l’appui du Bureau national des grands projets en élevage et en agriculture», a expliqué le Lieutenant-Colonel Porgo Lassané.

Le commandant Porgo a souligné la pertinence de cette approche d’associer les blessés en opération à la production. «Le but aussi c’est de leur donner des qualifications et leur permettre de contribuer encore au développement du pays, à la production, parce qu’ils ont combattu pour le pays.

Ils se sont blessés, il ne faut pas les laisser parce qu’ils ne peuvent plus être déployés. Ici aussi c’est un autre front, ils peuvent contribuer», a-t-il souligné.

A entendre l’Officier, la production est destinée en priorité à l’alimentation des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Cependant, en fonction des quantités disponibles, confie-t-il, « les produits de la caserne seront également ouverts à la vente pour la population ».

Les infrastructures, qu’il s’agisse des porcheries, poulaillers, bergeries, bassins ou châteaux d’eau, ont toutes été réalisées avec le soutien de l’IP-P3A et l’appui technique de la direction de l’élevage.

Après Bobo-Dioulasso, la mission du BN-GPB poursuivra son itinéraire vers Baporo et Dédougou, continuant à constater l’impact de l’IP-P3A sur le terrain.

Akim KY

Burkina 24