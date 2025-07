Maracana Vert du Délégué (MVD), Acte 1 : Sport et environnement pour la cohésion sociale au Faso

publicite

La première édition du tournoi « Maracana Vert du Délégué » (MVD) a connu son apothéose le samedi 26 juillet 2025, dans le 9ème arrondissement de Ouagadougou. Débutée le 17 juillet 2025 avec huit équipes de moins de 20 ans, cette édition a vu l’équipe de Kaza être sacrée championne face à l’équipe de Radio Omar sur un score de 1 but à 0, au terme des deux fois 25 minutes.

Le Comité d’organisation a expliqué que la tenue de cette première édition du « Maracana Vert du Délégué » (MVD) vise à promouvoir la cohésion sociale et l’unité de la jeunesse à travers le sport et des actions patriotiques. L’épilogue de cette vision a donc eu lieu ce samedi 26 juillet 2025, dans le quartier Silmiyiri de Ouagadougou.

La finale a rapidement pris un tournant de choc, opposant Kaza en maillot jaune à Rabi Omar en rouge. Dès le coup d’envoi, les rouges, visiblement plus jeunes, ont mis le pied sur le ballon. Le jeu a été principalement concentré au milieu du terrain. Quelques tentatives ont eu lieu, mais c’est Kaza qui a trouvé le chemin des filets avant la fin de la première période.

À la reprise, les deux équipes se sont tenues coude-à-coude sans pouvoir modifier le tableau d’affichage, le score final est resté de 1-0. Pour Brice Ouédraogo, délégué du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur (HCBE) et promoteur de l’événement, le pari de l’esprit cohésion voulu a été gagné.

« Récemment, j’ai été élu délégué du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur dans la circonscription de New-York et je passe généralement mes vacances ici. J’ai tout le temps participé à des activités citoyennes. Cette fois, nous avons pensé à mobiliser la jeunesse pour promouvoir la cohésion sociale », a déclaré Brice Ouédraogo.

Au-delà de la promotion du vivre-ensemble, cette première édition a également pour but à répondre à l’appel patriotique prôné par les autorités du pays, selon le promoteur. À cet effet, en plus du football, ce rendez-vous a tenu le pari de reverdir l’arrondissement avec plusieurs plants mis sous terre.

« Nous avons également voulu, avec cette jeunesse, nous inscrire dans l’élan du gouvernement qui travaille à reverdir le Burkina Faso, pour que l’environnement soit sain. J’aime le sport et je me suis dit pourquoi ne pas réconcilier sport et environnement. Nous espérons pouvoir, de manière pérenne, occuper la jeunesse dans le sport et dans l’environnement », a-t-il ajouté.

Le Colonel-Major à la retraite, Seydou Ouédraogo, au nom du Haut patron, le Général Kassoum Coulibaly, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso à Washington, a salué cet esprit de cohésion entre la jeunesse en ces termes : « Les objectifs ont été atteints. La mobilisation de la population augure des lendemains meilleurs ».

Pour ce tournoi, les deux équipes, en lieu et place des médailles, ont été primées par des arbres à planter, en plus des primes et des prix spéciaux. Le champion a empoché une enveloppe de 100 000 F CFA, et l’équipe perdante a eu droit à 50 000 F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24