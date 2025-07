Sotigui Awards 2025 : 10e édition engagée contre le harcèlement sexuel

publicite

En prélude à sa 10e édition, les Sotigui Awards, rendez-vous majeur des acteurs du cinéma africain et de la diaspora, ont levé le voile sur les grandes lignes de l’édition 2025, lors d’une conférence tenue ce samedi 26 juillet à Ouagadougou.

Placée sous le thème « Le cinéma africain face aux défis du harcèlement sexuel : De l’indignation à l’action », cette édition, prévue du 12 au 15 novembre 2025, ambitionne de traduire les prises de conscience en actions concrètes. L’Académie des Sotigui réaffirme ainsi son engagement à faire du 7e art un espace plus éthique, plus sûr et plus inclusif.

Pour marquer cette 10e célébration, la liste des acteurs nommés a été rendue publique. La sélection repose sur des critères rigoureux tels que la crédibilité artistique, la qualité d’interprétation, et l’impact des rôles incarnés.

Durant quatre jours, rencontres professionnelles, panels, tables rondes, Master class, projections suivies de débats, soirées gala et bien sûr, la nuit des Sotigui Awards, rythmeront cette célébration du talent et de l’engagement dans le cinéma africain.

Selon le chargé de la sélection François Adianaga Akouabou, le dress code de cette 10e édition témoigne la résistance africaine. « Le dress code de cette édition, Tigre et Peau, vient valoriser notre riche culture africaine et mettre en avant notre authenticité », a-t-il exprimé. Il a aussi souligné que le SOTIGUI D’OR découlera d’un film de haute qualité tant au niveau de l’image, du son, du scénario et du montage.

Apolline Traoré, membre du collège des réalisateurs, a souligné l’importance du thème de cette 10e édition. « Le thème de cette année touche les enjeux des acteurs et actrices face aux harcèlements sexuels ou harcèlement dans le cinéma. Nous savons que le cinéma est un médium qui est assez populaire et glamour beaucoup de jeunes veulent être dans le cinéma sans savoir que des fois malheureusement, il y a certains problèmes qui sont en dessous.

Il fallait pour ses 10 ans creuser l’accès, donc il faut qu’on en parle même si c’est tabou, même si c’est difficile à entendre il faut qu’on en parle surtout pour les jeunes et même les adultes qui viennent rentrer dans ce métier très naïvement et malheureusement ils sont abusés d’une certaine manière par des personnes qui sont un peu plus influentes », a-t-elle appuyé.

En rappel, l’académie des SOTIGUI comprend plusieurs membres regroupés au sein de plusieurs collèges.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

