Ouagadougou : Les doyens de la musique burkinabè s’engagent pour Faso Mêbo

Les doyens de la musique moderne et traditionnelle du Burkina Faso ont apporté leur soutien à l’initiative citoyenne Faso Mêbo. Ils ont concrétisé cet engagement par un don d’une tonne de ciment. La remise officielle du don a eu lieu ce mardi 28 octobre 2025, au Lycée Philippe Zinda Kaboré, quartier général (QG) de l’initiative. 

Ce geste vise à démontrer que le développement endogène du Burkina Faso n’est pas l’apanage de la jeunesse. S’inscrivant dans la volonté des aînés de participer activement à l’édification nationale, ce don répond à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, concernant l’embellissement de la ville de Ouagadougou.

En effet, Kiemoko Traoré, représentant des doyens, a souligné que l’objectif principal était de se joindre à cet élan patriotique. Mais l’initiative va au-delà d’une simple contribution matérielle. L’artiste musicien Roland Ouédraogo a précisé que ce don est le point de départ d’une série d’événements visant à honorer les pionniers de la musique burkinabè.

« Nous devons organiser une journée culturelle pour rendre hommage à nos doyens. On veut les rendre hommage car beaucoup de gens sont oubliés » a-t-il confié, soulignant la nécessité de se souvenir de ceux qui ont bâti le paysage culturel national.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

