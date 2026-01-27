Cinéma africain : Décès de l’actrice Halima Gadji

Le monde du cinéma et du théâtre africain est en deuil après le décès de l’actrice Halima Gadji, également connue sous le nom de Marième Dial. Selon plusieurs sources, elle est décédée des suites d’un malaise.

Quelques heures avant sa mort, l’actrice avait publié sur sa page Facebook un post annonçant le casting de la deuxième saison de « Nouvelle Reine », invitant les jeunes Sénégalaises à participer à cette aventure culturelle.

Dans ce post, l’actrice sénégalo-marocaine précisait les conditions de participation, notamment l’âge minimum de 21 ans et la disponibilité pour des déplacements à Abidjan entre le 3 et le 13 février, puis du 15 février au 6 mars, avec la prise en charge de l’hébergement, du transport et des repas par la production.

Marième Dial s’était fait connaître grâce à ses rôles au cinéma, notamment dans la série Maîtresse d’un homme marié, et sur les planches du théâtre sénégalais, où elle avait marqué les esprits par son talent et son engagement artistique.

Sa disparition soudaine a suscité une vive émotion parmi ses collègues, fans et le grand public, qui saluent son héritage culturel et son parcours exceptionnel.

Source : Senenews