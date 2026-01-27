Nigeria : Des officiers vont être jugés pour une tentative de coup d’Etat en 2025

Au Nigéria, l’armée avait annoncé en octobre 2025 que 16 officiers avaient été mis aux arrêts pour « problèmes d’indiscipline ». En annonçant leur jugement, l’armée a reconnu l’existence d’un complot contre le Président Bola Tinubu, ce que le gouvernement nigérian avait initialement nié.

En octobre 2025, l’armée avait annoncé que seize officiers avaient été arrêtés pour « problèmes d’indiscipline ». A l’époque, malgré les démentis officiels, des sources au sein de l’armée et du gouvernement nigérians avaient déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) que ces officiers avaient été arrêtés pour avoir fomenté un coup d’État.

« Les Forces armées nigérianes souhaitent informer le grand public que l’enquête sur cette affaire est terminée », a déclaré le major général Samaila Uba, porte-parole de l’état-major, ce lundi 26 janvier 2026 dans un communiqué.

« Les conclusions ont permis d’identifier un certain nombre d’officiers soupçonnés d’avoir comploté pour renverser le gouvernement », a expliqué l’officier superieur, ajoutant que « les personnes mises en cause seront officiellement traduites devant un tribunal militaire compétent pour y être jugées », a-t-il indiqué. A ce jour, aucune date n’a encore été fixée pour leur comparution.

Après avoir démenti l’existence du complot, le président Tinubu avait procédé à un remaniement au sein de l’état-major supérieur de l’armée. Le général Christopher Musa avait été démis temporairement de ses fonctions de chef d’état-major lors de ce remaniement, mais il a depuis repris ses fonctions et a été nommé en décembre ministre de la défense.

Le Nigeria a connu plusieurs coups d’Etat militaires au cours de son histoire et a passé une grande partie du XXe siècle sous une junte militaire après son indépendance du colonisateur britannique. C’est seulement, en 1999 que ce pays est passé sous un régime civil.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Pour Burkina 24