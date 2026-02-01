Rendez-vous culturel WAABO : Le train de la deuxième édition officiellement lancé à Ouagadougou

La deuxième édition du Festival WAABO a été officiellement lancée le samedi 31 janvier 2026, sous le regard des autorités du pays. Le terme en langue mooré « Waabo » signifie « Viens » en français. Ce concept vise à rassembler la jeunesse burkinabè autour des valeurs endogènes du pays.

Cette édition 2026 a débuté le 30 janvier, mais son ouverture officielle a été actée le samedi 31 janvier 2026. Cette année encore, la volonté de créer un espace de valorisation de la culture burkinabè et des expressions contemporaines est au cœur de l’événement. Au programme : expositions, soirées culturelles et panels thématiques.

Selon Yacine Zeitenga, présidente du comité d’organisation, cet événement témoigne de la créativité et de l’esprit collectif d’un peuple qui reste debout malgré les épreuves. C’est dans cette optique que le thème « Burkina iwili, yiki, Ummah » a été retenu. Elle a par ailleurs affirmé que la culture est un outil de cohésion sociale et de transmission de valeurs : « Soutenir Waabo, c’est investir dans la jeunesse et dans l’avenir de la nation ».

« À travers ses quatre visages, cette édition traduit notre volonté d’offrir un cadre structuré, inclusif et porteur d’impact culturel, éducatif et économique. Le thème de cette année n’est pas le fruit du hasard ; il est l’expression du réveil des consciences, de la résilience et de l’espoir d’un peuple déterminé à bâtir un Burkina Faso plus fort et plus uni », a-t-elle déclaré.

L’événement est placé sous le patronage du ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Ce dernier a loué la pertinence de l’initiative, qu’il considère comme un espace de rassemblement renforçant les liens sociaux par le dialogue et le partage.

« À travers des initiatives comme le festival Waabo, notre pays démontre que malgré les difficultés, la flamme de la créativité ne s’éteint pas. Notre identité culturelle reste authentique et inébranlable. Waabo incarne cette dynamique de résilience portée par la jeunesse et les artistes », a souligné le ministre.

Pour rappel, cette deuxième édition (qui se tient du 30 janvier au 1er février 2026) se décline en quatre piliers, selon le promoteur Abdoul Aziz Tiemtoré : WAABO Place, WAABO Reem, WAABO Academy, et enfin WAABO Kamba, un espace d’éveil ludique conçu pour transmettre l’héritage culturel aux plus jeunes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24