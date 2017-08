106 PARTAGES Partager Twitter

La cérémonie de lancement du festival entièrement gratuit et hors des murs « Rendez-vous chez nous » s’est tenue ce samedi 4 février 2017. Ce festival est organisé par le collectif ACMUR (Assez de murs, association arts clowns marionnettes et musique dans nos rues).

La 8ème édition du festival « Rendez-vous chez nous », qui a pour thème «l’art dans l’espace public comme baromètre de la démocratie, sécurité et vivre ensemble », traite des questions de terrorisme et de sécurité dans les espaces publics.

Ce sera l’occasion donc pour les artistes de se réunir autour de ce thème et de mûrir une réflexion qui permettra de trouver des solutions adaptées pour réinventer l’espace public qui est de plus en plus menacé.

Le festival « rendez-vous chez nous » offre aux populations rurales et urbaines la découverte de nouvelles cultures et cela, gratuitement a affirmé le Directeur artistique Boniface Kagambega. Il a ajouté que l’innovation est « la tournée à Bamako du 22 au 26 février 2017, le projet proposé par la Colombie et la mise en œuvre d’un globe avec des photos d’enfants des pays tels que le Burkina Faso, Haïti, la France (…) ».

350 artistes sont attendus à ce festival pour le bonheur de la population burkinabè, a affirmé Boniface Kagambega. Du 8 au 12 février des spectacles auront lieu à Ouagadougou précisément à la place de la femme, et à l’institut français, à l’orphelinat de Loumbila et dans 6 villages de la commune de Komsilga. Bobo-Dioulasso donne rendez-vous du 15 au 19 février 2017.

Irmine KINDA (Stagiaire)

Burkina 24