Avion présidentiel : «La polémique peut s’arrêter» (Roch Kaboré)

Le Président du Faso Roch Kaboré a coupé court à la polémique autour de l’avion présidentiel ce lundi 6 février 2017 à bord duquel il est revenu de Bamako au Mali.

« Si j’avais peur, je ne serai pas dedans », a réagi le Chef de l’état sans ambages à la question de savoir s’il ne craignait pas de voyager à bord de l’avion présidentiel, « le Pic du Nahouri ». En effet, depuis une semaine environ, sur les réseaux sociaux, la polémique monte autour de la question créant des questionnements sans fin sur l’état du Pic du Nahouri.

Et Roch Kaboré de préciser qu’ « à aucun moment, le Président du Faso n’a engagé un débat sur le changement de l’avion présidentiel ». A l’entendre, ce qui le préoccupe le plus est ailleurs et non au niveau de l’avion présidentiel. Le chef de l’Etat a démenti par la même occasion les allégations qui font état de délabrement avancé de l’avion. Ainsi, dit-il, « le jour où le pic du Nahouri sera dangereux pour la vie du Président, on le laissera au sol et on fera autre chose ».

Qu’arrivera-t-il donc le jour où le Pic du Nahouri sera hors de service ? Le Président n’exclut pas de voyager en citoyen ordinaire ou même de procéder à la location d’un autre oiseau volant en attendant qu’une solution définitive soit trouvée à la question. «On peut prendre l’avion tout court. On peut faire des locations, etc », a indiqué Roch Kaboré.

En attendant, c’est à bord du Pic du Nahouri qu’il voyage. Pour une raison apparemment explicite pour lui. Celle de la situation économique du pays et des priorités du moment qui attendent d’être solutionnées. « Je peux vous assurer qu’au regard du contexte du Burkina Faso, vous pouvez compter sur moi pour ne pas engager des frais de prestige pour le Président du Faso », a promis le Chef de l’Etat avant de conclure : « donc la polémique peut s’arrêter ».

Oui KOETA

Burkina24