Lutte contre le terrorisme : le recours aux généraux Diendéré et Bassolé n’est pas envisagé

Le ministre de la sécurité n’entend pas recourir aux généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé détenus à la Maison d’arrêt et de correction des armées pour venir à bout de la menace terroriste. Il l’a fait savoir ce vendredi lors de la remise de 200 motos pour répondre au besoin de mobilité des forces de police et de gendarmerie.

Des voix s’élèvent de plus en plus pour demander le recours aux officiers supérieurs que sont Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré pour contrer la menace terroriste. « Ceux qui pensent qu’il y a des gens en prison, qu’il faut aller voir pour savoir comment on peut lutter avec les djihadistes, se trompent », a rétorqué le ministre de la sécurité Simon Compaoré, qui affirme n’avoir « pas pété les plombs ».

A ceux qui posent la question « pourquoi le Burkina est attaqué ? » et au constat selon lequel « au temps de machin, il n’y avait pas d’attaques », le ministre leur demande d’écouter et de lire. Lui semble avoir découvert le pourquoi au Mali voisin. « Si on n’était pas attaqué, c’est qu’il y avait des choses qui se faisaient. On est allé au Mali. On a vu des gens qu’ils ont arrêtés. Il y a des gens qui ont avoué avec qui ils travaillaient. Les deals qu’ils avaient conclus en disant, on n’attaque pas ici. Et s’il y a à bouffer, on bouffe ensemble », a déclaré Simon Compaoré.

Tirant une conclusion, après cette découverte, le ministre indique ne pas être prêt à dîner avec ceux qui s’attaquent aux positions des forces de défense et de sécurité de même qu’aux fonctionnaires. Entre lui et les terroristes, « c’est le combat ».

Si le pays est attaqué, c’est « parce que ceux qui dinaient ensemble avec ceux qui attaquent ne sont plus là » mettant fin aux « deals », analyse le ministre de la sécurité. Le ministre d’Etat a affirmé qu’elles (autorités actuelles) ne font pas de même avec ceux qui menacent l’intégrité territoriale. Ce qui lui fait dire que « c’est tout à fait normal qu’on soit attaqué ». Qu’à cela ne tienne. Il y a une démarche que le ministre de la sécurité n’est pas prêt d’adopter. « On n’ira nulle part. Dans aucune prison, on n’ira pour demander des conseils », a déclaré Simon Compaoré.

Le ministre, faisant référence à son âge, a déploré qu’il ne soit plus « suffisamment solide » pour aller porter main forte aux troupes déployées sur terrain. « Si on pouvait m’autoriser à porter la tenue, à faire une semaine dans le Sahel dans le Nord, je le ferai », a déclaré Simon Compaoré.

Oui KOETA

Burkina24