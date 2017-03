Orange Burkina chez le régulateur

47 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le réseau Airtel est repris par l’opérateur français de télécommunications Orange. A la faveur du lancement de cette marque au Burkina Faso, Tontama Charles Millogo, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a reçu ce vendredi 17 mars 2017, une délégation du Groupe Orange pour s’assurer s’il n’y avait pas de mal entendu entre l’opérateur et le pays.

Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, Tontama Charles Millogo, a rencontré la délégation de l’opérateur français Orange ce vendredi. Il a été très attentif au développement des personnes et des compétences locales.

En réponse, le président directeur général du groupe Orange pour l’Afrique et le Moyen Orient, Bruno Mettling, porte-parole de la délégation a rappelé les engagements du Groupe Orange pour le Burkina Faso. En plus, l’opérateur a précisé l’ampleur des formations pour les collaborateurs et les managers de sa société.

L’opérateur français a rappelé aux autorités la disponibilité d’Orange pour « que la 4G puisse arriver le plus rapidement possible au Burkina Faso ». « Nous nous préparons à la 4G conformément aux aspirations du pays », a ajouté le président directeur général du groupe Orange pour l’Afrique et le Moyen Orient, Bruno Mettling.

Le régulateur a souhaité faire le point sur la situation d'Orange, sur ses obligations depuis un an de présence dans le pays. Orange Burkina a rappelé que c'est le rôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'assurer que les opérateurs respectent bien les cahiers de charges et les obligations qu'ils ont souscrites auprès des pouvoirs publics. Il faut noter que cela fait un an que le réseau Orange a repris