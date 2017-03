Côte d’Ivoire : Les embarquements du cacao ont repris

23 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Selon Seydou Silué, le délégué régional du Conseil café cacao (CCC) de Man, Ouest de la Côte d’Ivoire, à la réunion du Comité départemental de suivi de la commercialisation de ladite localité, les embarquements du cacao ivoirien dans les ports d’Abidjan et de San Pedro ainsi que leur commercialisation ont bien repris, tournant la page des productions invendues du fait de la chute du prix du cacao en 2016. Cela avait causé une grève des producteurs tandis que les exportateurs exigeaient des dédommagements.

«De décembre à janvier, nous avons eu une période d’engorgement du cacao au niveau des zones portuaires. La direction générale et le Conseil d’administration ont pris un certain nombre de dispositions. Aujourd’hui, nous sommes passés à un rythme normal et c’est cette information capitale que nous sommes venus donner aux opérateurs et les rassurer que le conseil café cacao, responsable de la commercialisation intérieure, ne saurait les abandonner», a déclaré Seydou Silué, le délégué régional du Conseil café cacao à Man.

Il a également rassuré sur l’existence effective « de débouchés pour toute la production ivoirienne» vendue par anticipation. Pour convaincre, il a présenté l’ histogramme des stocks dans les magasins, indiquant une baisse depuis le mois de février dernier.

Fustigeant le mauvais comportement de certains opérateurs, il est revenu sur le prix minimum bord champ obligatoire du cacao, resté inchangé à l’ordre de 1 100 F CFA et ce jusqu’au 31 mars.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24