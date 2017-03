Nigeria : De nouvelles explosions font 4 morts

1 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Trois explosions se sont produites ce mercredi 22 mars 2017 dans la matinée, dans le nord-est du Nigéria. Bilan: quatre personnes et 18 blessés, selon la police.

Selon BBC Afrique, relayant les informations données par la police de Borno, Damian Chukwu, les explosions se sont produites vers 3h30 GMT dans un camp de déplacés près du garage de Muna à Maiduguri.

A l’origine, « cinq kamikazes, tous des hommes adultes, étaient impliqués dans ces incidents« , a indiqué Ibrahim Abdulkadir, porte-parole régional de l’Agence nationale de gestion des urgences.

Tijjani Lumani, le coordinateur du camp qui accueille des dizaines de milliers de résidents de la région, a ajouté que « les assaillants ont frappé à l’aube, vers 4h30 (heure locale), et ont incendié des tentes ».

Les blessés ont été conduits à l’hôpital de Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno, à quelques kilomètres du camp.

« La première explosion a eu lieu dans un bâtiment informel abritant près de 200 déplacés, où trois kamikazes se sont introduits et ont déclenché leur ceinture explosive, tuant deux personnes », relate notre source.

Les autres attaques se sont produites dans le camp de déplacés de Muna, situé non loin de la première cible.

Les Nations Unies estiment que près de 800.000 personnes ont trouvé refuge à Maiduguri, la grande ville du nord, fuyant le conflit entre l’armée nigériane et Boko Haram qui a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. L’ONU a d’ailleurs alerté sur une « grave insécurité alimentaire » touchant 7,1 millions de personnes dans la région du lac Tchad.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source: BBC Afrique