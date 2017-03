France :  Alain Ilboudo visite la région du Grand-Est

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Sur invitation de l’Association pour le Développement de Loanga (ADL) de Pulnoy et du réseau des Associations Multicolor, l’ambassadeur Alain Francis Gustave Ilboudo a effectué une visite du 17 au 19 mars à Nancy dans le Grand-Est. Cette sortie lui a permis de rencontrer nos compatriotes ainsi que les acteurs de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale, intervenant au Burkina Faso.

Au premier jour de son séjour l’ambassadeur Ilboudo a participé à un petit déjeuner en compagnie de Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et conseiller municipal, et Jean-Yves Chiara, Président du Réseau Multicolor. Les échanges ont porté sur les domaines de coopération possibles entre ce département et les collectivités territoriales du Burkina Faso. Il s’agit, notamment des domaines liés à la santé, à l’éducation, à l’agriculture et à l’aide aux personnes vulnérables.

Dans la même journée, Alain Ilboudo a parrainé l’initiative de trois réseaux de la coopération décentralisée visant à opérer une fusion en vue de créer le Réseau Grand-Est regroupant des associations de la Lorraine, de l’Alsace et de la Champagne-Ardenne. Plus de 31 associations sont concernées.

La rencontre a également permis aux acteurs associatifs de faire le tour d’horizon des préoccupations qui sont les leurs et qui entravent leurs actions au Burkina Faso. Il s’agit, notamment du coût élevé des visas, des difficultés d’acheminement des conteneurs, des conditions à remplir pour bénéficier des détaxes et exonérations, ainsi que la question sécuritaire au Burkina Faso.

A toutes ces préoccupations, Alain Ilboudo a apporté des éléments de réponse visant à rassurer sur l’engagement des autorités burkinabè en matière de politiques humanitaires et sécuritaires.

Le séjour de l’Ambassadeur Ilboudo a été l’occasion de rencontrer des acteurs politiques locaux. Il a ainsi pu échanger à Nancy, avec Jean-Michel Berlemeont, adjoint au Maire, et délégué aux relations internationales, européennes et transfrontalières ainsi qu’avec Frank Pilcer, conseiller municipal, et délégué à la culture et aux droits de l’Homme. A Sampigny, dans le département de la Meuse, Alain Ilboudo a aussi rencontré le maire François Vuillaumea, assisté de ses collaborateurs. Ces différentes rencontres avec les élus locaux ont permis de présenter la vision du Burkina Faso en matière de coopération décentralisée et de proposer des pistes de partenariat avec les collectivités territoriales du Burkina Faso.

Le point d’orgue du séjour dans le Grand-Est a été la rencontre le dimanche 19 mars, à Pulnoy, durant trois heures d’horloge avec la communauté burkinabè venue de plusieurs villes du Grand-Est (Nancy, Strasbourg, Metz, etc.). Nancy étant une ville universitaire qui accueille des étudiants burkinabè, les préoccupations soulevées ont porté essentiellement sur les questions liées aux retards accusés dans le paiement des bourses, l’intérêt de se faire immatriculer au Consulat général et de posséder la carte consulaire, le vote de la diaspora, le déficit de communication…

A. BAMBARA – C. OUEDRAOGO

AmbabfParis