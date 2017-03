Amical U19 : Les Étalons victorieux des lions de l’Atlas (3-1)

168 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Les moins de 19 ans des Étalons du Burkina ont battu ceux des Lions de l’Atlas (3-1) du Maroc le dimanche 26 mars 2017 en match international amical au Stade du 4-Août de Ouagadougou.

Le Burkina Faso et le Maroc préparent déjà les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans. En match international amical, les deux formations se sont affrontées au Stade du 4-Août de Ouagadougou le dimanche 26 mars 2017. Les Burkinabè ont pris le dessus en s’imposant sur la marque de 3 buts à 0. Lassina Urbain Traoré a réalisé un doublé alors que Adama Ballo avait porté le score à 2 à 0 pour les Étalons du Burkina. Mais l’équipe des moins de 19 ans marocaine avait réduit le score (2-1) sur un auto-goal avec l’initiative d’Ismail Lagarayi.

« On est en train de monter une équipe pour deux ans pour les faire monter… Je pense que d’ici 2018, on sera prêt », confie Séraphin Dargani le sélectionneur de l’équipe des moins de 19 ans du Burkina. Malgré cette victoire, Dargani explique que l’équipe est en construction. Des joueurs présents lors des éliminatoires de la CAN U17 sont absents tandis que le coach affirme être à la recherche d’une défense centrale.

L’équipe du Maroc est en construction selon son entraîneur Madih Mustapha. « Ce n’était pas un bon match vu la chaleur (…) Ces joueurs sont uniquement des locaux. Les 2/3 n’ont jamais joué en Afrique (sic). C’est une expérience pour eux. Ils découvrent en même temps la chaleur », souligne le sélectionneur de l’équipe marocaine. Sa principale mission est de corriger l’efficacité au niveau de l’attaque.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24