Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo « acquittée »

La Cour d’assises n’a pas suivi le Procureur dans son réquisitoire contre Simone Gbagbo. Au lieu de la condamner à la prison à vie comme souhaité par le Parquet, la Justice a acquitté, ce 28 mars 2017, l’épouse de Laurent Gbagbo. Mais elle reste dans les liens de la détention puisqu’elle purge en ce moment une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l’Etat.

La Cour d’Assises d’Abidjan a prononcé son verdict sur le dossier de Simone Gbagbo ce mardi. Poursuivie pour crimes contre l’humanité, la Cour a prononcé l’acquittement de l’ancienne première dame de la Côte d’Ivoire.

« Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu’elle soit remise immédiatement en liberté si elle n’est retenue pour d’autres causes », a déclaré le juge Kouadjo Boiqui, président de la Cour d’assises, rapporte RFI.

Le verdict du juge rencontre les arguments de la défense qui avait argué que le dossier d’instruction était très faible et ne permettait pas aux jurés de prononcer, sans l’once d’un doute, la culpabilité de Simone Gbagbo. Cette dernière est libérée de ces charges qui pesaient sur elle, mais demeure dans les liens de la détention car elle a encore au moins 18 ans de prison à purger pour avoir été reconnue coupable d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Burkina24