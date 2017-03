Lutte contre la faim : La commune de Boulkon, le meilleur exemple en Afrique

L’ONG The Hunger project (THP) a 20 ans au Burkina Faso. Implantée dans les zones rurales avec l’objectif d’éradiquer la faim, elle marque une pause ce 29 mars 2017 pour faire le bilan de ses activités avec la presse. Des 15 zones d’intervention, seul le village de Boulkon dans la province du Passoré est aujourd’hui autonome.

The Hunger Project a ouvert ses portes au Burkina en mars 1997. A nos jours, l’ONG intervient dans 15 villages de 9 régions du pays. A l’aide d’une méthodologie appelée la stratégie de « l’épicentre », The Hunger project renforce la capacité des communautés aux fins d’éradiquer la faim dans ces zones.

En effet, ces zones d’intervention appelées épicentres sont des regroupements de villages dont le nombre varie de 10 à 25. Les communautés de ces villages s’organisent en association avec un siège implanté dans une commune.

Plusieurs programmes sont mis en œuvre en partenariat avec les communautés dont ceux relatifs à l’agriculture, à la santé, à l’éducation, à l’eau et l’assainissement, à la microfinance et à la protection de l’environnement.

Des acquis

En 20 ans d’existence, de nombreux acquis ont été engrangés. 200 infrastructures socio-économiques d’un coût total d’un milliard de F CFA ont été réalisées. Ce sont, entre autres, des salles de rencontre et d’alphabétisation, des complexes abritant les caisses de crédit et d’épargne, des magasins de céréales, des maternelles, des moulins et décortiqueuses, des châteaux d’eau et des boutiques et ateliers de teinture et de savonnerie.

Une vingtaine d’organisations paysannes agricoles mènent des activités de warrantage avec les caisses communautaires rurales. 20 sites maraîchers ont été aménagés et exploités par des groupements de femmes. 40 magasins de céréales ont été réalisés de même que 25 bio-digesteurs. 357 tonnes d’aliments ont distribués aux ménages pauvres en période de soudure et plus de 1000 petits ruminants ont été répartis aux femmes des ménages pauvres.

Par ailleurs, 160 personnes ont été formées sur les techniques de transformation alimentaire, 565 producteurs sur plusieurs thématiques (la perte post-récoltes, les changements climatiques, l’utilisation des semences améliorées) et 15626 facilitateurs ou agents de vulgarisation agricoles ont vu leurs capacités être renforcées. Pour l’hygiène, ce sont 1500 latrines qui ont été construites et/ou réhabilitées.

Source : Dossier de presse