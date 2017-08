418 PARTAGES Partager Twitter

Les Burkinabè d’Allemagne s’organisent. Ils ont décidé de réunir les associations qui militent pour leurs intérêts autour d’une fédération lors d’une rencontre dont le compte rendu est parvenu à Burkina24.

Le 29 avril 2017 à Halle Saale dans la région de Sachsen-Anhalt, six associations des Burkinabè en Allemagne en l’occurrence ARB-Hamburg e.V., ARB-Bremen, ARB-Sachsen-Anhalt, Buspad e.V., AB-Freiburg e.V., et ARB-RFA e.V. ont mis en place le Réseau de Concertation des Associations Burkinabè en Allemagne (ReCABA). Ce Réseau a pour but, l’harmonisation des actions des associations burkinabè afin qu’elles soient profitables à toute la communauté.

Le ReCABA a pour objectifs, entre autres, de mieux promouvoir l’intégration des Burkinabè en Allemagne et permettre un transfert de compétences de l’Allemagne vers le Burkina Faso et vice Versa. Le Réseau s’engage à soutenir toute Initiative en faveur du Burkina Faso et des Burkinabè vivant en Allemagne.

A l’unanimité, les participants ont décidé que pour être membre, il faudra être une association légalement reconnue en Allemagne.

Pour les six prochains mois, c’est Noël Kaboré de l’association des Burkinabè de Sachsen-Anhalt qui a été choisi comme porte-parole du Réseau.

Le Poste de Secrétaire permanent est revenu à Aminata Rachow/Ouédraogo de l’association des Burkinabè de Freiburg pour une durée d’une année.

« En tant que responsable d’Association, nous avons le devoir d’être au service des autres, donc d’œuvrer pour le bien-être de toute la communauté burkinabè en Allemagne. Alors, il est urgent que nous nous unissons et travaillons donc à l’Unisson et c’est ce que nous venons de faire », s’est réjoui Noël Kaboré.

Aminata Rachow/Ouédraogo a renchéri en disant que : «il est capital que nous cultivons la confiance entre nous à travers des rencontres régulières et cela pour défendre les intérêts de la communauté burkinabè dans toute son intégralité et sur toute l’étendue du territoire allemand. Et cette défense peut se faire aussi bien auprès de notre Ambassade en Allemagne qu’auprès des autorités au Burkina Faso».

La formalisation du ReCABA a été saluée par tous les participants. Elle permettra de poursuivre d’autres Initiatives comme celle ayant permis la remise officielle d’une doléance commune au Président du Faso. C’était lors de sa rencontre avec la Communauté burkinabè en République Fédérale d’Allemagne du 20 mars 2017 à Berlin.

Ces doléances étaient articulées autour, entre autres, du problème de rapatriement de nos ressortissants, les préoccupations sur la double nationalité, la lourdeur administrative, la durée du mandat des délégués du Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger.

« J’ai été ravi de cette initiative et surtout du fait qu’unis nous ayons présenté nos doléances au Président », assure Hamadou Touré, Président de l’Association des Ressortissants Burkinabè de Brémen.

La rencontre du samedi 29 avril 2017 dans la ville de Halle Saale dans le Sachsen-Anhalt a pris fin par une soirée culturelle dénommée « Soirée du Burkina » qu’a organisée l’association des Burkinabè de Sachsen- Anhalt. Tout en invitant les autres associations burkinabè à rejoindre le Réseau, le ReCABA s’est donné rendez-vous pour la célébration du 11-Décembre á Bonn.

Le Réseau de Concertation des Associations Burkinabé en Allemagne