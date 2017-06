Bobo- Dioulasso : Il vole 16 motos à lui seul

206 PARTAGES Partager Twitter

Le Service régional de la police judiciaire à Bobo-Dioulasso a présenté à la presse dans la matinée du lundi 5 juin 2017 un présumé voleur d’engins à deux roues à Bobo-Dioulasso. L’homme qui porte les initiales de KDF, est accusé d’avoir, à lui seul, volé jusqu’à 16 motos.

C’est un jeune de 41 ans, tailleur et domicilié au secteur 20. KDF, selon le commissaire principal Oumarou Songné, chef du SRPJ, opérait dans les zones publiques comme le Centre hospitalier Souro Sanou, le CMA du secteur 22, l’UCAO, l’institut Maranata, l’institut français, le Lycée Ouezzin Coulibaly, les directions régionales de l’action sociale et de l’enseignement secondaire.

Les engins volés sont ensuite vendus entre 150 000 et 250 000 F CFA selon l’état et la qualité de l’engin. Les motos Force X et 135 elles particulièrement coûtent entre 200 000 et 250 000 F CFA chez le dit voleur.

Avec des modalités assez souples prenant même en compte la vente pour un paiement à tempérament. Lors de la livraison, il s’arrangerait également à trouver des plaques d’immatriculation et des cartes grises tout à fait falsifiées, histoire de mettre en confiance les acquéreurs qui, eux, se diront avoir fait une bonne affaire dans l’achat d’une moto seconde main.

Faux et usage de faux. KDF, Semble y exceller, d’autant plus qu’il aurait par ailleurs réussi à se faire passer pour un professeur de SVT et de mathématiques, se disant titulaire d’une licence en SVT, alors qu’il n’a que le BEPC.

Lassina Fabrice SANOU

Correspondant Burkina24 à Bobo-Dioulasso