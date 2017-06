Ramadan 2017 : Du soutien aux musulmans de Karpala

47 PARTAGES Partager Twitter

L’association Al Barakat en partenariat avec Bancé Moctar, ressortissant burkinabè en Allemagne, a fait une donation aux musulmans du quartier Karpala. C’était ce dimanche 4 juin 2017 à Ouagadougou.

La période du ramadan est considérée comme le mois de la solidarité dans la religion musulmane. C’est à cet effet que l’association Al-Barakat avec le soutien de Bancé Moctar, résident en Allemagne, a fait parler son cœur en faveur des nécessiteux du quartier Karpala.

Le don offert ce 4 juin 2017 est composé notamment de sacs de riz d’une valeur de plus de 500 000 FCFA pour les nécessiteux dans le cadre du Ramadan. Issa Nana, vice-président de l’association AL-Barakat, a affirmé que ce geste va profiter à plus de 62 personnes.

Pour l’histoire de cette cérémonie de remise de don, il a fait comprendre que le donateur fait chaque année des dons aux pauvres. Mais pour 2017, selon lui, il a décidé de venir en aide à ses parents du Burkina Faso.

Kadré Sanfo, bénéficiaire du don de ce jour, a laissé entendre que cela «va me permettre de bien restaurer la famille au moment de la rupture du jeûne ».

« On ne peut que remercier Dieu et les donateurs. Pour ces œuvres de ce genre tout en souhaitant bon courage aux donateurs et une longue vie à l’association d’avoir pensé à nous », fait-il comprendre. En rappel, l’association Al-Baraka est créée en 2017 et lutte pour l’amélioration des conditions de vie des pauvres.

Jules César KABORE

Burkina24