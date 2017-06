Aid el Fitr à Nouna : Prière et appel à la solidarité

92 PARTAGES Partager Twitter

La campagne agricole écoulée n’a pas souri à bon nombre de paysans de Nouna. En effet, leurs récoltes n’ont pas été à la hauteur des attentes. Lors de la grande prière de l’Aid el Fitr, les fidèles ont été appelés à tendre la main à leurs frères qui font face à des problèmes alimentaires en cette période de soudure.

A l’instar des autres localités du monde, les fidèles musulmans de Nouna ont célébré dimanche 25 juin, la fête de l’Aid el Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. Moment de communion et de partage, cette fête a été essentiellement marquée par la prière. Le culte qui s’est tenu à la place de la mairie de Nouna a été officié par l’imam Adama Konaté.

Cette année, c’est un appel à la solidarité qui a été lancé aux fidèles musulmans de Nouna. « Si chacun portait attention à son voisin ne serait-ce que par de petits gestes, nous vivrions un monde meilleur. Nous sommes dans une période de soudure et beaucoup peinent à satisfaire à leur besoin alimentaire. Nous souhaitons une bonne pluviométrie et une bonne récolte. Que la cohésion et la tolérance soient renforcées pour le pour le progrès de notre province », a souhaité Moustapha Dramé, Imam adjoint de la grande mosquée de Nouna

Merveille KAPIDGOU

Correspondant de Burkina24 à Nouna