Noé Onadja, originaire du Burkina, espoir de l’athlétisme français

Âgé de 18 ans, Noé Onadja est un espoir de l’athlétisme français. Né au Burkina Faso, il est un spécialiste du saut en hauteur et en longueur.

Il était absent au championnat de France d’athlétisme pour des raisons de blessures. Mais le jeune athlète originaire du Burkina Faso est en train de signer son retour.

Selon le site actu.fr, « En 2017, le junior n’a cessé d’améliorer son record : 2 m en avril ; 2,04 m début mai ; 2,09 m mi-mai et 2,10 m fin mai. Il a ainsi établi le nouveau record en hauteur du Finistère dans les catégories junior et sénior. Avec une barre à 2,10 m, le jeune homme affichait alors la 4e meilleure performance nationale dans la catégorie junior ».

En plus de cela, le Burkinabè s’est illustré aussi aux championnats de France Ugsel en juin, où il a remporté la médaille d’or au saut en hauteur et la médaille d’argent à la longueur et par équipe. Son record au saut en longueur est de 6 mètres 88. « Noé a de multiples compétences : il court très vite, peut sauter très loin et haut. En hauteur, il est capable de faire des virages serrés et rapides. C’est un atout. Il a les moyens d’aller bien au-delà de 2,10 m », assure son coach toujours selon le journal.

Si Noé Onadja continue sa progression, il pourrait être un champion pour l’athlétisme burkinabè ou français, lui qui a commencé à jouer au basketball et au football.

