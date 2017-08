Alain Traoré : « On a les arguments pour titiller le Sénégal »

281 PARTAGES Partager Twitter

L’international burkinabè Alain Traoré a rejoint la sélection des Étalons du Burkina actuellement au Portugal pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2017. Celui qui vient de s’engager dans le championnat qatari juge que le Burkina a les moyens de faire face au Sénégal.

Que pense l’international burkinabè Alain Traoré actuellement en regroupement avec l’équipe nationale du Burkina dans le cadre de la préparation de la double confrontation contre le Sénégal ? Sur la question, le numéro 10 des Étalons s’attend à souffrir comme il le dit à travers des propos recueillis par la cellule communication de la Fédération burkinabè de football (FBF).

« Ça va être un match difficile entre deux équipes africaines qui sont en ce moment au top. Le premier match va se jouer au Sénégal. C’est à nous de savoir bien négocier ce match », souligne Alain Traoré.

Cependant, il note que l’équipe burkinabè n’a pas ses joueurs au complet avec l’absence de Jonathan Pitroipa, Steeve Yago, Bakary Saré, Abdou Razack Traoré : « De notre côté, malheureusement on a quelques absents de marque. Mais comme le coach l’a toujours dit, on a un groupe de 25, voire 30 joueurs qui sont compétitifs. Je me dis qu’on a les arguments pour titiller le Sénégal ».

Toutefois, Alain Traoré prévient : « Il ne faut pas le dire seulement. Il faut bien travailler à l’entraînement et aller là-bas faire un bon match et voir ce qui va se passer ». La rencontre aller est programmée pour le samedi 2 septembre 2017.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24