Burkina : Des artistes unis contre le terrorisme, la drogue et l’incivisme  

L’associations les Artistes unis du Burkina ont animé une conférence de presse ce mardi 19 septembre 2017 à Ouagadougou pour annoncer leur caravane de sensibilisation du 22 septembre au 8 octobre 2017 sur la drogue, le terrorisme et l’incivisme au Burkina à travers trois régions du pays.

Les artistes unis du Burkina veulent à une caravane de sensibilisation dans le Nord, le Sahel et la Boucle du Mouhoun apportér leur contribution dans la lutte contre le terrorisme, la drogue et l’incivisme. Pour eux, « cette initiative se veut une part contributive et patriotique des artistes burkinabè dans l’éradication des fléaux qui minent notre société, en l’occurrence la jeunesse ».

L’objectif de cette caravane de sensibilisation, qui réunit 36 artistes du Burkina Faso, est d’aller dans les 13 régions du pays. Le Nord, le Sahel et la Boucle du Mouhoun sont les trois régions qui ont été choisies pour débuter la caravane.

« Ces trois régions du pays sont choisies pour débuter la caravane parce que le Sahel est beaucoup plus menacé par les groupes terroristes et aujourd’hui, il y a des personnes qui meurent et on n’en parle plus », explique Oumarou Moussa Dicko dit Dick Marcus.

Avec la musique qui est leur arme, les artistes veulent montrer les conséquences de la drogue, le terrorisme et l’incivisme. Selon les artistes unis du Burkina, « cette caravane est une véritable tribune de formation et de sensibilisation à travers la musique d’où les messages forts et instructifs qui seront véhiculés aux jeunes en vue de susciter en eux un changement de comportement et de mentalités pour un développement social et durable ».

Les activités au programme sont, entre autres, les concerts musicaux, la sensibilisation, les échanges inter actifs, les formations, le plaidoyer avec les autorités locales. D’autres activités sont prévues pour les autres régions dans les jours à venir.

Ismène KPEDJO et Alice THIOMBIANO (stagiaires)

Burkina 24