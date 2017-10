La 12e édition du SITHO : Le Niger à l’honneur

25 PARTAGES Partager Twitter

La 12e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) a ouvert ses portes ce 28 septembre 2017 avec la participation de plusieurs pays de la sous-région et le Niger comme pays invité d’honneur. A cet effet ce vendredi 29 septembre 2017 a été consacré journée culturelle du Niger. Les visiteurs ont pu découvrir l’art culinaire nigérien, les parures, des pas de danse et l’artisanat.

La délégation nigérienne avec sa tête le ministre nigérien de la culture et du tourisme, a la charge de défendre les couleurs du pays à l’espace d’exposition, au pavillon du « soleil levant » du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) où les stands rivalisent de décoration et d’offres de service pour attirer les visiteurs.

La 12e édition se tient sous le thème « Tourisme Interne : Enjeux et Défis », un thème qui se justifie par les objectifs des Etats de faire jouer au secteur du tourisme, un rôle moteur dans les économies par la fréquentation des sites par les nationaux.

Ces pays qui, du fait de la mauvaise presse dont il souffre à cause des attaques terroristes, voit l’intérêt du secteur pour les internationaux régresser.

Même si leur stand n’est pas des plus fournis, le ministre nigérien ne manquera pas de saisir l’occasion lors de son discours pour convaincre le public à prendre la destination Niger.

Il a à cet effet magnifié les potentialités touristiques et culturelles dont regorge son pays.

Le Niger est le plus vaste des pays d’Afrique occidentale. Sa population est estimée à environ 20 Millions d’habitants. Le pays est réparti en huit régions, qui renferment chacune d’importantes potentialités touristiques.

« Le produit touristique nigérien, dit-il, est centré sur trois destinations principales. Le tourisme saharien au nord, le tourisme fluvial dans la vallée du Fleuve Niger et le Tourisme culturel qui est dominant dans le Centre et l’Est du Niger ».

Avec entre autres potentialités à découvrir, « des vestiges préhistoriques et archéologiques, gravures rupestres, bois fossilisés, cimetières de dinosaures, des architectures anciennes, une importante biodiversité constituée de nombreuses espèces végétales, ornithologiques et fauniques dont certaines sont très rares dans le monde, de sources thermales, le fleuve Niger sur plus de 500 km, le massif de l’Aïr qui renferme des paysages et chaînes de montagnes uniques au monde, les déserts du Ténéré, de Termit et du Tal, une beauté extraordinaire et qui font partie des plus beaux du monde, un artisanat séculaire, riche et varié », a-t-il énuméré.

Le tourisme nigérien, selon toujours les dires du ministre, n’a connu son expansion qu’à partir des années 80, où un tourisme d’affaires s’est développé à la faveur du boom de l’uranium.

La contribution du Tourisme au PIB en 2016-2017 est estimée à 4,1% et de 8 % dans les années 90. Ce qui témoigne du potentiel économique du tourisme d’où les efforts multiples des autorités à développer encore plus le secteur.

L’après-midi de ce jour consacré à la culture nigérienne a été animé en danse, chant et dégustation des mets made in Niger et le premier responsable de cette culture pour clore la soirée d’inviter le public à effectuer le déplacement sur sa terre pour en découvrir plus.

Revelyn SOME

Burkina24