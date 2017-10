Lutte contre le VIH/SIDA : Un plan d’urgence pour éliminer la maladie

0 PARTAGES Partager Twitter

La riposte au VIH/SIDA au Burkina a enregistré des résultats satisfaisants, avec un taux de prévalence de l’infection de 7,7% en 1997 à 0,80% en 2016. Malgré ces progrès, l’infection à VIH reste un problème de santé publique avec 2900 nouvelles infections, selon ONUSIDA. Un plan d’urgence 2017-2018 a été élaboré à cet effet pour l’accélération de la réponse au VIH. L’un des défis majeurs de ce plan reste l’élimination de la transmission mère enfant du VIH (eTME) et ce d’ici à 2020 au Burkina Faso. Sika Kaboré, épouse du chef de l’Etat a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour cette dernière cause au cours de la cérémonie du lancement ce jeudi 26 octobre 2017.

Le Burkina Faso connait des progrès dans la lutte contre le VIH SIDA. Le taux de prévalence est passé de 0,90% en 2015 à 0,80% en 2016 avec une concentration de l’épidémie chez des populations clés selon le rapport ONUSIDA de 2015, notamment les professionnels du sexe( 16,1%), les homosexuels (3,6%), les détenus (2,98%).

« A la fin de 2016, annonce Nicolas Méda, ministre de la santé, 82 837 personnes ont été dépistées sur les 95 000 estimées par ONU/ SIDA et étaient régulièrement suivies, 57 178 personnes sous ARV ».

« Des acquis certes, dit-il, mais des défis importants restent à relever ». Le plan d’urgence a été à cet effet élaboré avec l’ONUSIDA pays, le conseil national de lutte contre le SIDA et l’Unicef, afin d’accélérer la riposte dans le pays pour l’atteinte les objectifs 90- 90- 90 d’ici 2020, (90% de personnes dépistées, 90% de ces personnes mises sous traitement, 90% de personnes mises sous traitement qui éliminent le VIH dans la circulation sanguine, donc un faible taux de possibilité de contagion).

Le plan de riposte 2017-2018 lancé ce jour par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré définit 4 axes stratégiques pour une lutte efficace contre la maladie. Il s’agit, entre autres, de l’intensification du dépistage, la mise en place d’un système efficace d’approvisionnement en produits et l’élimination de la transmission mère enfant du VIH.

Ce dernier axe, pour lequel un autre plan a été conçu jusqu’en 2020, Sika Kaboré a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour accompagner la lutte.

Afin de rattraper des résultats de la réponse au VIH au Burkina, ce plan vise à dépister 23 163 nouvelles personnes vivant avec le VIH dont 5% d’enfants d’ici fin 2018, mettre sous traitement 25 659 personnes vivant avec le VIH dont 5% d’ici fin 2017, mettre sous traitement 106 000 personnes vivant avec le VIH adultes comme enfants d’ici fin 2018 et mettre 100% des femmes enceintes séropositives vues en consultation prénatale sous ARV.

Michel Sidibé, directeur exécutif ONUSIDA, qui séjourne au Burkina, voit en ce plan une justice sociale. « Il s’agit d’une justice sociale quand nous parlons de plan d’accélération, il s’agit d’aller chercher des personnes qui ne sont pas capables d’aller vers nos service », a-t-il expliqué.

Ce dernier, initiateur du concept de 90 90 90 pour une accélération de la réponse au SIDA à 2020 et tendre vers l’élimination de la maladie en 2030, a félicité le Burkina pour avoir été l’un de premiers pays à mettre en place un plan d’accélération.

« Le Burkina a démontré qu’il n’a pas peur d’atteindre cet objectif de 90 90 90. Aujourd’hui, on est à 60 à 62% de personnes qui ont besoin de traitement qui sont sous traitement. On n’est pas loin des 90, et je suis persuadé qu’avec ce plan d’accélération on va aller vers les 90 ».

Le coût global du plan d’urgence est estimé à plus de 10 milliards de FCFA.

Revelyn SOME

Burkina24