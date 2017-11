Burkina: Rentrée sportive à l’Académie de Police

3 PARTAGES Partager Twitter

L’Académie de police du Burkina a effectué sa rentrée le 10 novembre 2017.

Cette rentrée a été marquée la veille d’abord par un cross, présidé par Jean Bosco Kiénou, Directeur Général de la Police Nationale, qui a rassemblé plus de 600 personnes dont les personnels des services de Pabré, des écoles sœurs militaires et paramilitaires (PMK, ENSOA, l’ENP, l’Ecole de la Garde de Sécurité Pénitentiaire).

Le cross a été suivi du nettoyage des espaces de la Mairie et du Poste de Police de Pabré. Les élèves de l’Académie ont enfin fait des dons à l’Ecole Primaire Publique C (des ballons de football, un drapeau, des bonbons) et au CSPS de Pabré (matériel de nettoyage dont des balaies, du savon liquide, des boules de savon, des serpillières, des raclettes, des gants).

Ces activités ont eu lieu sous le regard du parrain, le Contrôleur général de Police Rasmané Ouangrawa, Conseiller Technique du Ministre de la Sécurité et en présence du Commissaire Divisionnaire W. Hamadou Guigma, Directeur de l’Académie de Police.

Burkina24