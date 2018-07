1 PARTAGES Partager Twitter

Konkobo Martine candidate numéro 13 en classe de 4e au lycée départemental de Baskouré remporte le premier prix composé d’une moto offerte par Liane Roy, de manuels scolaires et de nombreux gadgets.

L’Association EDUC PATTERN, en collaboration avec le Groupe Kafyka, ont procédé au lancement du jeu concours slam inter établissement dénommé « BISSONGO » le 21 avril 2018.

Pour sa première édition, la grande finale du jeu concours s’est déroulée le 28 juillet 2018 à l’amphithéâtre du groupe scolaire Saint-Viateur sous le thème « le civisme en milieu scolaire ». Sur 153 candidats au départ, 13 ont été retenus pour la finale.

Cela s’est passé en présence de tous les acteurs de l’éducation, des élèves, parents d’élèves, du co-parrain Liane Roy, PDG du CCNB (collèges communautaires du nouveau Brunswick) et PCA de CIC (collèges et institut Canada) représentée par la Directrice Pays Aide et Action Burkina Faso Madame Rosine Traoré et du Coordinateur du conseil National pour la Prévention de la Violence à l’Ecole (CNPVE) Diane Bassalla représentant du Ministre de l’éducation Nationale.

Ce dernier n’a pas manqué de saluer cette initiative qui pour lui serait un grand pas et véritablement un moyen de communication pour la jeunesse vers la sensibilisation sur le civisme qui perd sa place dans les écoles partout au Burkina.

Le président Brice Clovis Kaboré, satisfait de l’organisation, a laissé entendre que « aujourd’hui, l’école peut transmettre des valeurs socio-culturelles au-delà des connaissances à travers le slam. J’aimerai profiter de cette occasion remercier les sponsors, le maitre de cérémonie, les membres du jury et les artistes invités qui ont tous été présents en tant que bénévoles et du même coup témoigner de leur engagement pour l’éducation ».

Il a fait une mention spéciale au groupe Kafyka qui a offert des tenues à tous les candidats et a aussi apporté sa modeste contribution financière à la réalisation de cette finale. Aucun des candidats finaliste n’est reparti les mains vides, précise le président.

L’objectif de ce jeu est d’inculquer l’auto discipline en milieu scolaire et de véhiculer des informations constructives à travers le jeu. En outre, il offre une innovation pour ce qui est du volet de l’usage de la Technologie de l’information et de la communication (TIC). L ’originalité de ce jeu consiste donc à amener les participants à utiliser les TIC.

L’initiative soutenue et très encouragée par le Ministre de l’éducation nationale Pr Stanislas Ouaro montre encore une fois l’implication du gouvernement dans sa participation pour une éducation de qualité. « Je voudrais tout d’abord saluer l’initiative du jeu concours scolaire « BISSONGO » dont le thème est d’actualité et vous remercier ensuite pour votre démarche qui m’associe à une activité d’éducation à la citoyenneté à laquelle j’accorde un très grand intérêt », a-t-il déclaré. Notons que le ministère a remis des manuels scolaires à tous les candidats finalistes.

Correspondance particulière