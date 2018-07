ENEP : 4024 nouveaux enseignants prêts à servir la patrie

0 PARTAGES Partager Twitter

La sortie des Ecoles nationales des enseignants du primaire (ENEP) a eu lieu le lundi 30 juillet 2018 à Tenkodogo. La cérémonie a été placée sous la présidence du Ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Stanislas Ouaro et le co-parrainage du Directeur Général du Protocole d’Etat, Raymond Balima et du Directeur Général de la LONAB Simon Tarnagda.

Pour marquer la fin des études dans les ENEP de la promotion 2016-2018, le département en charge de l’éducation commémore la sortie nationale sous le thème: « formation initiale des élèves maîtres et amélioration de la qualité de l’enseignement au Burkina Faso : quelles stratégies pour un réel développement des compétences ? ».

4 034 candidats de 8 ENEP au Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP) au départ, 4024 ont été admis, soit un taux de 99,75% de succès. Pour le directeur général de l’ENEP de Tenkodogo, « ces taux de succès nous donnent la preuve de l’engagement au travail des acteurs de ces structures et des élèves-maîtres ».

Le ministre Stanislas Ouaro a exhorté les sortants à faire de l’excellence leur boussole dans « le plus beau métier du monde ». Il les a aussi rassurés que leur engagement n’est pas pour exercer un métier, mais pour remplir une mission sacerdotale.

Les sortants par la voix de leur délégué ont promis de travailler avec fierté dans les différentes écoles afin de bouter l’ignorance loin des contrées pour un Burkina Faso encore plus rayonnant. Les meilleurs élèves-maîtres qui se sont distingués par leur travail ont reçu des prix en nature dont une moto à chaque major de promotion des 8 ENEP.

L’ENEP de Tenkodogo, qui est sa première promotion, a obtenu un taux de succès de 100% avec 106 filles et 202 garçons. La cérémonie a connu la plantation d’arbres et des visites de stands

Moumini IMA

Pour Burkina24