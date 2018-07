28 PARTAGES Partager Twitter

Bienvenu Sawadogo, recordman du Burkina sur 200 et 400 mètres a quitté Ouagadougou le lundi 30 juillet 2018 pour prendre part aux championnats d’Afrique d’athlétisme prévus au Nigeria. Le Burkinabè, outsider pour cette compétition, veut améliorer ses performances.

Double médaillé d’argent aux Jeux de la francophonie sur 200 et 400 mètres, le Burkinabè Bienvenu Sawadogo participe au championnat d’Afrique d’athlétisme avec pour objectif de battre le record du Burkina et disputer les finales. Et pour cela, Bienvenu Sawadogo s’est bien préparé grâce à l’accompagnement de son ami Fabrice Zango, également athlète, qui l’a hébergé à Béthune (France).

« Il y a trois mois, je suis parti en Europe pour me préparer. Tout s’est bien passé. Je suis arrivé avant-hier. Comme c’est la dernière étape, je suis venu m’acclimater ici. La préparation s’est bien déroulée pour moi vu que je me suis amélioré sur les 200 et les 400 », a expliqué Bienvenu Sawadogo qui détient le record du Burkina sur (200 mètres avec 41.21) et (400 mètres avec 46.89).

« On espère qu’on ira faire quelque chose de très bien là-bas. C’est mon troisième championnat. Mon objectif, c’est d’arriver en finale et pourquoi pas, chercher à bien me classer », lance encore Sawadogo qui est tout de même réaliste : « pour la médaille, c’est très chaud parce que les grands champions de la discipline seront là ».



Boukari OUEDRAOGO

Burkina24