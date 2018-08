Championnats d’Afrique d’athlétisme: Marthe Koala remporte une deuxième médaille d’argent

189 PARTAGES Partager Twitter

Marthe Koala ne sera pas championne d’Afrique. La Burkinabè a terminé deuxième à la compétition de l’heptathlon ce dimanche 5 août 2018 à Asaba au Nigeria à l’occasion de la 21e édition du championnat d’Afrique d’athlétisme. Cette deuxième place lui permet de remporter la médaille d’argent qu’elle avait déjà remportée dans la compétition du saut en longueur. La Burkinabè visait la médaille d’or à cette compétition après avoir réalisé de très bonnes performances pendant la saison.

C’est la Béninoise Odile qui s’impose dans cette compétition de l’heptathlon qui regroupe sept disciplines (100m haies, saut en longueur, lancer de poids, 200 mètres pour le premier jour et le javelot, le saut en longueur et les 800 mètres au deuxième jour de compétition). Le Burkina compte une médaille en or (remportée par Fabrice Zango au triple saut) et deux médailles d’argent lors de ces championnats d’Afrique.