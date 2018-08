Bertrand Traoré en feu inscrit le premier but de la saison de Lyon

430 PARTAGES Partager Twitter

L’international burkinabè Bertrand Traoré a bien débuté sa saison avec l’Olympique Lyonnais en marquant dès son premier match de la saison. Il a inscrit le premier but de son équipe (25e) qui a battu Amiens (2-0), ce 12 août 2018.

L’entraîneur Bruno Genesio faisait déjà les éloges de Bertrand Traoré avant le début de la saison après ses bonnes performances pendant les matchs de préparation. Le Burkinabè a confirmé le bien qu’on disait de lui en inscrivant son premier but de la saison et de quelle manière !

Après avoir raté un face à face avec le gardien amiénois Regis Gurtner (20e), Bertrand Traoré prend sa revanche 5 minutes plus tard (25e). Décalé sur le côté droit par Tanguy Ndombélé, le sociétaire de l’OL élimine d’abord un premier défenseur en s’infiltrant dans la surface de réparation tout en dribble, il fait glisser le ballon entre les jambes d’un deuxième défenseur et bat le gardien de but dans un angle fermé. C’est l’ouverture du score (1-0).

L’état de la pelouse n’a pas permis à l’international burkinabè de mieux exprimer son talent. Il l’a expliqué à la mi-temps même s’il ne se préoccupe pas de ça.

« C’est pas mal. Même si c’est un peu difficile ce soir, l‘état de la pelouse, et tout mais ce ne sont pas des excuses. On essaie déjà. En début de saison, les pelouses ne sont pas toujours au top. Il va falloir faire avec. C’est pour les deux équipes il va falloir jouer notre football et ne pas tenir compte de la pelouse », a expliqué Bertrand Traoré à la pause.

En deuxième période, Bertrand Traoré fait parler son sens du collectif en faisant mine de tirer un coup-franc à l’entrée de la surface de réparation (75e) . Il laisse plutôt à Menphis Depay qui inscrit le deuxième but (2-0) dans la lucarne droite. Ce sera également le score final.

Bertrand Traoré est sorti à quatre minutes de la fin sous les ovations du public.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24