Santé au Burkina: Trois syndicats unissent leur destinée

Le Syndicat des médecins du Burkina (SYMEB), le Syndicat autonome des infirmiers et infirmières du Burkina (SAIB) et le Syndicat des sages-femmes, maïeuticiens et accoucheuses du Burkina (SYSFMAB) ont scellé leur union, le 11 août 2018, pour faire valoir leurs droits à travers une fédération dénommée F-SANTE-BF.

Trois structures syndicales de la santé humaine se sont constituées en fédération pour mieux défendre leurs intérêts. Elles estiment que c’est en fédérant leurs énergies individuelles et collectives, dans un sentiment de solidarité, qu’elles pourront mieux mener leur lutte qui est celle d’offrir des services de santé adéquats aux populations burkinabè.

L’annonce a été faite à la presse à l’issue d’une rencontre de formalisation de ladite fédération le 11 août dernier. L’AIB rapporte que la F-SANTE-BF est une fédération affiliée à l’Internationale des services publics (ISP), un regroupement international de 700 syndicats.

Le Porte-parole de ladite fédération, Dr Alfred Ouédraogo, a confié à l’Agence d’information du Burkina que cette alliance vise à « étudier et défendre les droits, intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes affiliées, à promouvoir les libertés syndicales et l’offre sanitaire de qualité pour tous ».

Dans les colonnes du journal « Le Pays », le dernier né des mouvements syndicaux crie plus fort, comme pour faire comprendre que ses dents de lait sont tombées. Il semble même se présenter déjà en défenseur à la dent dure : un mémorandum sera bientôt proposé au gouvernement, et si ce dernier ne réagit pas, des « actions fortes » seront entreprises.

A noter que le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) n’est pas encore membre de l’Internationale des services publics (ISP). Mais, le Porte-parole de la F-SANTE-BF espère que le SYNTSHA rejoindra un jour ce regroupement international.

Synthèse de Noufou KINDO

Burkina 24