Kémi Séba, est arrivé à Ouagadougou le lundi 20 août 2018 dans le cadre d’une tournée africaine. L’activiste politique franco-béninois et Président de « Urgences panafricanistes », présentera dans la capitale burkinabè, son livre intitulé « L’Afrique libre ou la mort » par ailleurs thème de sa tournée africaine. Il a été accueilli par Hervé Ouattara, président du CAR, accompagné de ses militants.

Le principal porte-parole du Front anti-CFA, Kémi Séba, a été récemment interdit d’entrée sur le territoire togolais et refoulé par d’autres pays. Et pour le Franco-béninois, certains dirigeants africains sont dans cette lancée « parce qu’ils savent aujourd’hui que le réveil est plus que jamais présent, que le peuple est en train de prendre conscience un peu partout en Afrique francophone ».

L’activiste s’est insurgé du fait de la circonscription de son combat à la seule problématique du F CFA, « comme s’il suffisait que le F CFA disparaisse pour que nos pays soient libres. C’est beaucoup plus compliqué que cela et personne n’est naïf sur ce terrain-là », dit-il. La monnaie seule n’est pas signe de développement. « On peut avoir une nouvelle monnaie, poursuit-il, mais s’il y a une mauvaise gouvernance, les choses ne changeront jamais ». Le problème est « endogène et exogène ».

Vidéo – Kémi Séba à Ouaga « Je préfère mourir en me battant pour mon peuple » Burkina 24

Le livre de l’activiste politique sera officiellement présenté le mercredi 22 août 2018 au Centre national de presse Norbert Zongo (CNPNZ). Des rencontres sont aussi programmées avec des étudiants dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24