Procès putsch: « Je sais que le Général Bassolé était neutre »

La deuxième dame à comparaître devant le Tribunal militaire de Ouagadougou, dans le cadre du procès du coup d’Etat de septembre 2015, était de nouveau à la barre ce 29 octobre 2018 pour son deuxième jour d’audition. Fatoumata Thérèse Diawara est restée campée sur ses positions en tentant de démontrer sa non-culpabilité : « Je n’ai aucune raison de faire tuer mes frères et sœurs burkinabè ».

Après avoir passé toute la journée du vendredi 26 octobre 2018 entre les mains des Parquetiers, le micro était toujours dans le camp du Ministère public à la reprise du procès ce 29 octobre 2018. Les questions du Parquet ont essentiellement porté sur les écoutes téléphoniques qui incriminent Fatoumata Thérèse Diawara.

Pour le Procureur militaire, l’essentiel des éléments à charge retenus contre l’accusée se trouve en effet dans les écoutes, même si Dame Diawara a réfuté ces pièces qu’elle considère comme des « montages » et du « copier/coller ». La prévenue est convaincue que le 29 septembre 2015, jour de l’arrestation du Général Bassolé, la somme de 25.000 F CFA demandée par chacun des militaires était destinée à prendre en charge leurs familles respectives.

Un Sénégalais cité…

Cette version des faits de l’accusée ne rassure pas le Procureur qui estime plutôt qu’il s’agissait de motiver les militaires, poussés dans leurs derniers retranchements, à résister notamment à la dissolution de leur corps. « Je n’ai jamais eu l’intention d’inciter quelqu’un à se battre, ni appeler des forces extérieures. Je n’ai aucune raison de faire tuer mes frères et sœurs burkinabè », se défend l’ex-bru du Général Diendéré.

Le Parquet revient à la charge, cette fois, avec des messages interceptés en date du 23 septembre 2015, « échangés » entre l’accusée et un Sénégalais du nom de Malam Dia. Ce dernier aurait dit à son Président Macky Sall d’exfiltrer Fatou Diendéré, épouse du Général, et que l’exfiltration de dame Diawara allait être coordonnée incessamment. Qui est-ce ce Sénégalais ? Mystère et boule de gomme.

« C’est juste un ami. Dans son SMS, il plaisantait, Monsieur le Président. Ce petit-là n’a rien à voir dans cette histoire », fait comprendre la mise en cause. L’un de ses avocats, Me Roger Yamba vient illico presto à sa rescousse. Il pense que tout part de l’interprétation que l’on fait de la conversation. Il n’y a aucun élément infractionnel, dit-il, dans ces « blagues ».

Un accusé décédé le 27 octobre 2018…

« J’ai toujours connu le Général Bassolé équilibriste. Je n’ai pas discuté avec lui sur sa position par rapport au coup d’Etat, mais je sais que le Général Bassolé était neutre », foi de Fatoumata Thérèse Diawara répondant à une question de Me Guy Hervé Kam, avocat des Parties civiles. L’ex-belle fille du Général Diendéré est également accusée d’avoir fait appel à des forces extérieures dont « 2.000 chiens » pour maintenir le coup de force du RSP. Elle a nié ce deuxième chef d’accusation.

Son audition a pris fin aux environs de 16h. Un autre accusé est appelé à la barre. Il s’agit du Malien Sidi Lamine Omar. Dès la citation à comparaître prononcée, le Parquet informe l’assistance du décès par accident d’un accusé, le Soldat de 1re classe Médanimpo Eloi Lompo. Celui-ci avait comparu le 23 juillet dernier. Son décès est survenu le samedi 27 octobre 2018. L’inhumation étant prévue demain 30 octobre à 15h, l’audience de ce jour sera suspendue à 13h.

Né en 1987, Sidi Lamine Omar est poursuivi pour incitation à la commission d’attentat à la sûreté de l’Etat. Les avocats du Malien, Me Traoré et Me Aouba, plaident déjà pour une nullité de procédure car leur client étant civil et non militaire. Les débats sur cette nouvelle exception soulevée se poursuivent demain 30 octobre 2018.

Noufou KINDO

