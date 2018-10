Santé sexuelle des jeunes : Une campagne annoncée pour un changement de comportement

10 PARTAGES Partager Twitter

« Planned Parenthood Global » en collaboration avec ses partenaires a initié une campagne de communication dénommée « campagne mass média ». La cérémonie de lancement officielle a eu lieu à Ouagadougou le 29 octobre 2018, en attendant le démarrage effectif au mois de décembre prochain. Pendant 45 jours et sur tout le territoire national, le slogan « la santé des jeunes d’abord » va résonner partout, notamment chez les plus jeunes afin de les inciter à un changement de comportement sexuel.

L’état des lieux de la santé sexuelle chez les jeunes a été fait par le chargé de mission du ministère de la Santé, Narcisse Naré, représentant son ministre. « L’enquête démographique et de santé de 2010 révèle que le Burkina Faso compte près de 3, 4 millions d’adolescents âgés de 10 à 19 ans, soit 23, 9% de la population totale du pays. Selon cette même source, les adolescents de 15 à 19 ans contribuent à 28% de la fécondité en milieu rural et 11% en milieu urbain. Parmi les jeunes qui ont déjà eu des rapports sexuels, seulement 42% des filles ont déjà utilisé les méthodes contraceptives au cours de leur vie. Une femme sur 10 est en union dès l’âge de 15 ans et l’âge médian pour le mariage des filles au niveau national est de 17, 8 ans … Le rapport national sur l’état de la population en 2016 fait cas de 6.041 grossesses en milieu scolaire.».

Ces quelques chiffres montrent que de nombreux obstacles s’opposent au développement des jeunes. Alors, il faut faire preuve de résilience. Cet état de fait a sans doute amené PP Global et ses quatre partenaires à savoir URCB/SD, AJC/PD, RAJS/BF et SOS/JD à penser une campagne de communication qui impacte avec une forte composante de médias de masse et réseaux sociaux.

« La campagne de communication mass média est une campagne qui vient appuyer le programme de plaidoyer que nous avons appelés : Voix pour la santé. L’objectif d’une telle campagne est donc d’impacter l’opinion publique en faveur de la santé sexuelle et reproductive des jeunes au Burkina Faso », a expliqué la cheffe d’équipe Pays de Planned Parenthood Global, Amina Rabo. Alors, il s’agira à travers le slogan de cette médiatisation « La santé des jeunes d’abord » de vulgariser pendant 45 jours et sur tout le territoire national, les spots télé et radio, les visuels et logos, les médias en vue d’un changement de comportement chez les jeunes burkinabè.

Pour cette 3e phase du projet « Voix pour la santé », la campagne va donc concerner 38 panneaux publicitaires, 24 radios dont la radio nationale, la RTB télé, la chaîne Burkina Info, la chaîne BF1, le quotidien d’Etat Sidawaya, le quotidien privé l’Observateur Paalga, lefaso.net et Burkina24. Aussi, a indiqué la présentatrice de la campagne mass média, Sheila Sandrine Sanouidi, les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter seront également exploités.

« Nous en tant que PP Global, à travers cette campagne de communication, notre objectif final est d’amener les jeunes à ce qu’ils puissent gérer de façon responsable leur santé sexuelle et reproductive. Il ne faudrait pas que cette santé sexuelle devienne un handicap à leur bien-être et à leur développement au niveau du pays », a ajouté la cheffe d’équipe Pays de PP Global.

A entendre la Directrice exécutive de PP Global, Latanya Mapp Frett, l’engagement d’un tel projet est de préparer une nouvelle génération de jeunes en les amenant à être maîtres de leur corps, de leur culture et de leur destin. « Pour nous, cette campagne de communication permettra d’atteindre notre objectif et c’est pour cela que nous sommes là pour soutenir ». Et de poursuivre : « le lancement intervient dans le cadre d’un programme qu’on appelle »Billi now now » et qui vise à amener les jeunes à être créatifs, prendre leur destin en main et à être les personnes les meilleures dans la société. Les jeunes du Burkina Faso sont donc les premiers à faire partie de ce programme ».

Le début effectif de la campagne de communication mass média est prévu pour début décembre 2018 sur tout le territoire national.

Saga SAWADOGO (stagiaire)

Burkina 24