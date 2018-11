Doing Business 2019 : Djibouti dans les 100 premières économies mondiales

1 PARTAGES Partager Twitter

L’édition 2019 du classement Doing Business établi par la Banque mondiale pour évaluer la qualité de l’environnement des affaires a été publiée le 31 octobre dernier. Djibouti, le Togo et le Kenya gagnent de nombreuses places grâce à des reformes dans les domaines des affaires.

Le classement « Doing Business » classe 190 pays par rapport à leur facilité à faire des affaires. Créé en 2002 par le Groupe de la Banque mondiale, ce classement mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et dans certaines villes.

Concernant les domaines évalués sur la facilité de faire des affaires, il s’agit, entre autres, de la création d’entreprise, l’obtention d’un permis de construire, raccordement à l’électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, paiement des taxes et impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement de l’insolvabilité. Doing Business mesure également la réglementation du marché du travail. Ce domaine n’est pas inclus dans le classement de cette année.

Les données de Doing Business 2019 sont mises à jour en date du 1er mai 2018. Les indicateurs sont utilisés pour analyser les résultats économiques et identifier les meilleures réformes concernant la réglementation des affaires, en fonction de l’objectif et du contexte local.

Dans son dernier classement rendu public le 31 octobre 2018, le Burkina Faso est en baisse de performance. Ainsi, en 2018 le Burkina Faso était classé 148e et 2019, 151e soit une régression de 4 places. Par contre, Djibouti est classé parmi les 100 premières économies, au 99e rang mondial dans le rapport de 2019. L’an dernier, le rapport l’avait classé au 154e rang soit un bond de 55 places.

Ce rang peut s’expliquer par les reformes entrepris par Djibouti au cours de l’année écoulée. Il s’agit, entre autres, l’allègement des procédures de création d’entreprise, la facilité dans le transfert de propriété, la protection des investisseurs minoritaires, l’obtention de prêts, exécution de contrats et règlement de l’insolvabilité.

En effet, le Gouvernement de Djibouti s’est engagé dans un programme de réformes pour permettre aux jeunes et aux femmes de devenir des moteurs du changement et de créer de la richesse. Cette vision s’explique par une volonté de favoriser une nouvelle dynamique pour faire évoluer les mentalités du secteur public vers l’initiative privée, en créant des emplois au lieu d’en chercher.

Pays Rang 2019 Rang 2018 Maurice 20 25 Rwanda 29 41 Maroc 60 69 Kenya 61 80 Tunisie 80 88 Afrique du Sud 82 82 Botswana 86 81 Zambie 87 85 Seychelles 96 95 Djibouti 99 154 Lesotho 106 88 Namibie 107 106 Malawi 111 110 Ghana 114 120 Swaziland 117 112 Égypte 120 128 Côte d’Ivoire 122 139 Ouganda 127 122 Cap Vert 131 127 Mozambique 135 138 Togo 137 156 Sénégal 141 140 Niger 143 144 Tanzanie 144 137 Mali 145 143 Nigeria 146 145 Mauritanie 148 150 Gambie 149 146 Burkina Faso 151 148 Guinée 152 153 Bénin 153 151 Zimbabwe 155 159 Algérie 157 166 Éthiopie 159 161 Madagascar 161 162 Soudan 162 170 Sierra Leone 163 160 Comores 164 158 Cameroun 166 163 Burundi 168 164 Gabon 169 167 Sao Tome & Principe 170 169 Angola 173 175 Liberia 174 172 Guinée-Bissau 175 176 Guinée équatoriale 177 173 République du Congo 180 179 Tchad 181 180 Centrafrique 183 184 RDC 184 182 Soudan du Sud 185 187 Libye 186 185 Érythrée 189 189 Somalie 190 190

