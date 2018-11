Adama Guira : « Ce ne sera pas un match facile » contre l’Angola

0 PARTAGES Partager Twitter

Adama Guira est de retour en sélection après plusieurs mois d’absence. Élu meilleur joueur du mois d’octobre en Suède, Adama Guira affirme retrouver sa famille pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Il sait que la rencontre contre l’Angola, ce dimanche est capitale.

Sur son retour : « Je ne me considère pas comme un nouveau. Je suis passé par presque toutes les catégories de la sélection. Tous ceux qui sont ici, on se connaît depuis longtemps. Ce sont mes coéquipiers. Ce n’est pas comme si je prenais mes marques. C’est comme ma maison. Il y a déjà un match capital en vue. Il ne faut pas trop réfléchir. Il faut rester concentré et à la disposition du coach pour aborder ce match ».

Sur sa forme : « Pour un joueur, c’est toujours très important d’avoir de la compétition. Quand tu es en compétition, tu es en confiance quand tu joues tous les week-ends. Quand tu es en compétition, la confiance naît naturellement. Je suis physiquement apte et mentalement prêt à apporter à quelque chose. J’essaie de travailler bien à l’entraînement. A la fin, c’est le coach qui va décider ».

Sur le match : « Les gens sont conscients de l’enjeu du match. Cela fait que tout le monde essaie d’être prêt. Ce ne sera pas un match facile. Nous en sommes conscients. Il faut déjà bien travailler à l’entraînement et essayer d’être efficace devant les buts puisque c’est un match qu’il faut gagner. Il n’y a pas à réfléchir deux fois. Il faut foncer».

Propos recueillis par Boukari OUEDRAOGO

Burkina24