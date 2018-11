Hugues Zango vise les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et une médaille pour Burkina Faso

8 PARTAGES Partager Twitter

Médaillé d’or en athlétisme masculin (triple saut) des VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire / Abidjan 2017, Hugues Fabrice Zango est un athlète burkinabé âgé de 25 ans et spécialiste des épreuves du triple saut. Passionné des épreuves d’athlétisme, notamment le sprint et le triple saut, il intègre l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) en classe de première.

Pour sa première compétition continentale, il remporte la médaille d’argent du triple saut lors des championnats d’Afrique de 2016 à Durban avec un saut de 16,81m, record personnel. Le 24 juillet 2017 à Abidjan à l’occasion des VIIIes Jeux de la Francophonie, il remporte la médaille d’or avec un saut à 16,92m, devant respectivement le Français Luron Kevin et le Malien Dia Mamadou Chérif.

Le 27 janvier 2018, à Val-de-Reuil en France, Fabrice Zango établit un nouveau record d’Afrique en salle avec un saut à 17,23 m, le premier de sa carrière au-delà des 17 mètres. Avec cette performance, il pulvérise le record continental, vieux de 36 ans et détenu jusque-là par le Nigérian Ajayi Agbebaku, et signe aussi la meilleure performance mondiale de l’année en salle.

Le 3 mars, il termine 6e des championnats du monde en salle de Birmingham avec 17,11 m. Cinq mois plus tard, en août, aux Championnats d’Afrique à Asaba au Nigeria, il débloque le compteur des médailles de son pays en remportant l’or du triple saut.

Ce natif de Ouagadougou mêle avec brio des études d’ingénieurs et sa carrière sportive. Après des études supérieures d’ingénieurs-entrepreneurs à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2IE) au Burkina Faso, il sort Major de sa promotion en Master à la faculté de Béthune en France.

Sur le plan sportif, Hugues Zango vise les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, avec pour objectif d’offrir à son Burkina Faso natal, la première médaille olympique de son histoire.

