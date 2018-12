Finance : Microcred devient BAOBAB Burkina

9 PARTAGES Partager Twitter

Désormais, Microcred devient BAOBAB Burkina. Le Groupe a rendu publique la nouvelle dénomination de l’institution financière ce vendredi 30 novembre 2018 à Ouagadougou.

Le leader de l’inclusion financière en Afrique et en Chine change de dénomination et devient désormais BAOBAB. Le Président et fondateur du Groupe BAOBAB, Arnaud Ventura, a expliqué que le nom reflète la présence la société en Afrique et que cet arbre symbolise beaucoup de potentialités.

« Nous proposons une large gamme de solutions numériques et mobiles permettant à nos clients de gérer simplement, rapidement et en toute sécurité leurs finances. Notre mission est de libérer le potentiel de nos clients en leur offrant des services financiers simples et faciles d’utilisation. Dans les autres institutions financières, on demande trop de documents et cela prend énormément de temps. Chez nous, on essaie de faire le plus rapidement possible », a-t-il signifié.

Le directeur général de BAOBAB Burkina, Nicolas Dehoorne, a fait savoir que l’institution offre aux personnes exclues du système financier traditionnel, des produits et des services adaptés. Pour lui, BAOBAB participe à l’amélioration des conditions de vie de ses clients et au développement du Burkina Faso.

A l’écouter, l’institution compte développer sa gamme de produit qui va désormais au-delà du crédit et de l’épargne aux micro-entrepeneurs. Pour l’octroi d’un crédit, Nicolas Dehoorne a précisé qu’on peut ouvrir un compte et bénéficier d’un crédit le même jour.

Les conditions d’éligibilité au crédit seraient d’exercer une activité dont le détenteur de l’activité a une expérience dans son secteur d’activité d’un minimum d’un an. L’activité doit être établie dans un local depuis six mois et dans une zone d’opération de l’institution. Les demandeurs de crédit exerçant ailleurs que dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ne sont pas éligibles.

Par ailleurs, c’est déjà Noël chez BAOBAB. L’entreprise met ses clients au cœur de ses préoccupations en offrant encore plus que la microfinance. Nicolas Dehoorne a annoncé le lancement d’un mois spécial BAOBAB avec le taux d’épargne qui double, passant de 3,5% à 7% du 30 novembre au 31 décembre 2018.

En rappel, fondé en 2005 sous le nom de Microcred, BAOBAB a aujourd’hui plus de 730 000 clients et 3 917 employés dans 9 pays en Afrique et en Chine. En moins de 2 ans de présence effective au Burkina Faso, l’entreprise compte 159 salariés, 5 agences dont 4 à Ouagadougou et une à Bobo-Dioulasso, 27 milliards de FCFA crédits octroyés avec plus de 15 837 clients.

Jules César KABORE

Burkina 24