Un véhicule des forces de défense et de sécurité (FDS) a sauté sur une mine sur l’axe Fada-Boungou dans la région de l’Est, en début de soirée du 30 novembre 2018, a appris Burkina24. Au moins trois morts et des blessés ont été enregistrés, selon un bilan provisoire non officiel.

Les attaques sont récurrentes dans cette région contre les forces armées et des civils.

Burkina24