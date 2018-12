Ambassade des Etats-Unis : Une fresque pour promouvoir l’engagement civique

1 PARTAGES Partager Twitter

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique a procédé à l’inauguration d’une fresque murale ce jeudi 13 décembre 2018 intitulée « je m’engage ».

Basée sur des projets et programmes de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso et sur une vision du « Pays des hommes intègres », la fresque murale a pour thème « je m’engage ». Les différentes scènes sont axées sur un engagement en faveur du civisme enraciné dans la tradition et la culture.

« Pour nous, c’est quelque chose qui nous inspire chaque jour de voir des Burkinabè se battre pour créer un meilleur avenir. Et nous pensons que chacun de nous a une responsabilité personnelle pour faire avancer cela. C’est donc dans cette optique que nous avons soutenu ce thème », a dit Andrew Robert Young, ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Burkina.

La fresque commence avec deux enfants et parcourt leur vie à travers les différentes époques. Elle se termine par une communauté d’hommes et de femmes, tolérants et bien éduqués, nourrissant la prochaine génération de Burkinabè.

Du côté des autorités burkinabè, c’est un sentiment de satisfaction. Abdoul Karim Sango, ministre de la culture, des arts et du tourisme, le dit en ces termes : « C’est un énorme plaisir de savoir que la jeunesse burkinabè a autant de talent, autant de capacité de création artistique. Cette fresque nous donne une idée de ce que les créateurs envisagent pour le Burkina. A travers ces images, c’est tout l’optimisme du peuple burkinabè qui se dégage. Et c’est ce qu’il faut transmettre à toute la jeunesse ».

Réalisée dans un intervalle de temps de 37 jours, la fresque murale « je m’engage » a été faite par Burkigraff, une association des gaffeurs burkinabè. Une dizaine d’artistes ont travaillé sur cette peinture.

Cette fresque sonne comme un acte concret dans la matérialisation de la liberté d’expression.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24