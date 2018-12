120 PARTAGES Partager Twitter

Le maire de Pouni, dans le Centre-Ouest, a été révoqué ce 19 décembre 2018 en Conseil des ministres, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Remis Dandjinou, dans un communiqué de presse publié sur la Page Facebook du ministère.

Il est reproché à Dieudonné Ido, « une absence de plus de six mois hors de sa commune… et une condamnation par la justice en mars 2018 à 36 mois de prison ferme pour escroquerie et commerce incompatible ».

Burkina24