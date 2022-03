FBF : « Ce n’est pas parce qu’on a gagné qu’on doit exclure les autres » (Lazare Banssé)

0 Partages Partager Twitter

Une assemblée générale pour résoudre la crise au sein du comité exécutif de la Fédération burkinabè de football (FBF), ce 18 mars 2022. L’objectif du président de la FBF Lazare Banssé, réunir les acteurs du football pour trouver un consensus sur les textes et mettre en place un comité exécutif consensuel.

La crise au sein du comité exécutif de la Fédération burkinabè de football perdure toujours. Constatant cela, le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Abdoul Wabou Drabo a lancé un appel à la réconciliation au sein du comité exécutif.

Pour le président de la FBF Lazare Banssé, une assemblée générale extraordinaire pourrait permettre de mettre fin à cette crise en prenant en compte tous les acteurs du football burkinabè.

Selon lui les textes de la FBF ne « rassemblent » pas mais « divisent » plutôt. « Lorsque vous individualisez l’élection du président de la fédération comme un président de la république, cela divise alors que le monde sportif n’est pas la politique, alors qu’on devait plutôt aller aux élections, à mon sens, dans un esprit de consensus. C’est ce prix que nous payons aujourd’hui », regrette Lazare Banssé.

« Ce n’est pas parce qu’on a gagné qu’on doit exclure les autres. Donc, trouvons ensemble des textes qui vont unir le football. C’est pourquoi, je me bats pour une assemblée générale extraordinaire », a fait savoir Lazare Banssé.

Mais le président de la FBF se veut précis : « On ne veut pas d’une assemblée générale pour mettre à la porte des membres du comité exécutif. Notre ambition, c’est d’aller au-delà du comité exécutif actuel, ratisser large et permettre à toutes les composantes de notre football (…) et toutes les composantes de notre football comme les anciens joueurs, les anciens arbitres, toutes les structures d’appui de conseil pour qu’ils aient leurs mots à dire dans les futures textes ».

Dans cette lancée, il appelle à travailler à la cohésion, à l’entente selon les prescriptions du ministre en charge des sports Abdoul Wabou Drabo. « Nous irons dans ce sens pour rassembler la famille du football burkinabè », a ajouté Lazare Banssé qui soutient qu’il faut rapidement sortir de cette crise.

Pour lui, il faut éviter de tomber dans le problème que vit la Côte d’Ivoire où un comité de normalisation a été mis en place par la FIFA.

