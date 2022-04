Burkina Faso : La COPA-BF soupçonne l’installation d’une base française à Sollé

0 Partages Partager Twitter

La Coalition des Patriotes Africains (COPA-BF) a donné sa lecture sur l’actualité nationale ce vendredi 08 avril 2022 à Ouagadougou. L’organisation demande une rupture avec l’ancienne puissance coloniale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.



La Coalition des Patriotes Africains (COPA-BF) s’est prononcée sur la situation sociopolitique du Burkina Faso lors de sa sortie médiatique, tout en proposant des voies de sortie pour le pays.

D’entrée de jeu, la Coalition note des efforts dans la lutte contre le terrorisme dans certaines localités du pays. « Nous notons certaines frappes même si le gouvernement ne communique pas beaucoup là-dessus.

Nous notons au niveau de Djibo qu’il y a quand même eu une stabilité apparente, des différentes frappes que nous avons notées, même si de part et d’autre nous attendons des fake news qui font état de certains problèmes, mais nous pensons que deux mois, c’est encore tôt », a laissé entendre Roland Bayala, porte-parole de la COPA-BF.

La COPA-BF fait cas de soupçons d’installation de la force Barkhane à Sollé, dans le Loroum, la Région du Nord. Même si ces soupçons sont au stade des rumeurs, la COPA-BF dit attirer l’attention des autorités burkinabè. « Nous profitons de ces rumeurs pour attirer l’attention de nos autorités pour dire qu’elles fassent beaucoup attention, à toutes les propositions faites par la France », a indiqué Bayala, porte-parole du COPA-BF.

D’ailleurs, la COPA-BF reste sceptique cependant sur le choix de la France, dans la résolution de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. « La France au Sahel n’est pas une solution mais un problème dans le problème.

La France dans sa collaboration militaire avec nos forces de défense et de sécurité a sa vision de la crise, qui n’est pas la nôtre. La France se joue de nous dans cette crise et s’inscrit dans une logique de vassalisation de nos Etats.

Comme ce fut le cas de Kidal au Mali où désormais elle s’interpose entre l’armée républicaine et les bandes armées terroristes qu’elle forme, finance et qui restent adossées à sa puissance. Et si rien n’est fait, ce même scénario pourrait se reproduire au Burkina Faso », dénonce le porte-parole de la COPA-BF.

Pour finir, la COPA-BF, propose aux nouvelles autorités d’inscrire la lutte contre le terrorisme dans le cadre global d’une politique de « rupture avec la France, en abrogeant les accords de coopération militaires de 1960 ainsi que de 2015 ».

La Coalition plaide également pour une mise en avant des entreprises locales dans la commande publique. Elle appelle également à mener des audits dans le secteur minier, etc.

Akim KY

Burkina 24

