Le collectif Jeunesse Mouvement Positif (JUMP) expose sa sortie de résidence de danse

Dans le cadre de son projet de résidence et des laboratoires créatifs « Au-delà de One Step One Dream », avec le soutien du Fonds de Développement Culturel et Touristique et de l’Union Européenne au Burkina Faso, le collectif Jeunesse Mouvement Positif (JUMP), a présenté sa sortie de résidence de danse, le vendredi 22 avril 2022.

Ouagadougou, capitale politique du Burkina Faso, ville aux nombreuses mœurs. Cependant, nombreux sont ceux qui peinent à avoir leur boulot de rêve, d’autres occupent les bureaux, et certains font dans l’informel. A côté, il y a ceux qui utilisent la danse, notamment le street-dance et le hip hop comme un moyen de contestation et de résistance face à la pauvreté et aux injustices auxquelles ils sont confrontés.

Ainsi, le collectif Jeunesse Mouvement Positif (JUMP) œuvre à accompagner ces jeunes à participer au développement du pays par la créativité, l’art et la culture en les engageant à identifier les problèmes et à développer des réflexions créatives et innovantes.

C’est dans cette veine que le collectif JUMP, avec le soutien du Fonds de Développement Culturel et Touristique et de l’Union Européenne a mis en place « Au-delà de One Step One Dream », un projet de création chorégraphique et audio-visuelle par le biais d’une série des résidences et des laboratoires créatifs pour les jeunes artistes avec la vocation de contribuer à leur professionnalisation dans les domaines chorégraphiques, d’audio-visuel, de régularisation et santé, de communication et de gestion de leur propre carrière.

Fruit de neuf mois de réflexion, neuf semaines de résilience, les artistes ont montré avec expertise leur savoir-faire. L’environnement, c’est l’une des thématiques qui était mise en exergue lors des expositions. A en croire Soly Volna, artiste associée au collectif JUMP, le choix de ce thème n’est pas un fruit du hasard, puisque la question liée à l’environnement est un problème assez criard.

« On a plusieurs projets qui concernent l’environnement, un sujet qui peut être urgent et à la fois inspirant. En tant que la Jeunesse Unie pour un Mouvement Positif, on pense toujours positif, on veut motiver et à travers ce spectacle et d’autres initiatives portées par le collectif JUMP, tel que Pocket Garden (jardin de poche), qui est la maquette qu’on a vu sur la scène. On a essayé de déménager notre initiative d’un vrai jardin dans le quartier sur la scène pour que les gens puissent le sentir et se sentir inspirés pour faire quelque chose pour l’environnement », a-t-elle dévoilé.

Il convient de renseigner que l’initiative a été portée sur une période de 15 mois. Les candidats ont été auditionnés pendant un battle fédérateur nommé Ouaga Fusion Underground, qui a permis de sélectionner six finalistes pour travailler sur le projet.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

