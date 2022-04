Lutte contre la Covid-19 à l’Est : L’association Génération Lumière sensibilise les communautés frontalières à maintenir la garde

0 Partages Partager Twitter

L’association Génération lumière a organisé une session d’information et de formation sur les risques liés à la maladie à coronavirus, le 22 avril 2022 à Fada N’Gourma. Cette rencontre qui a regroupé les autorités administratives, locales, les acteurs du transport et les leaders communautaires a été une occasion pour le lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 et ses conséquences dans les postes frontaliers de la région de l’Est.

La suite après cette publicité

Cette activité intervient dans le cadre du projet « Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d’entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso ». Il s’agit de la commune de Fada et de celles frontalières de Diapaga et Kantchari.

Le lancement de cette campagne s’est déroulé sous la présidence du Gouverneur de la région de l’Est représenté par Amidou Soré. Selon ce dernier, cette initiative de l’association est à saluer car elle permettra de sensibiliser les populations et les agents de santé sur les risques liés à la COVID-19.

Selon le secrétaire exécutif de Génération Lumière, Isidore Zoungrana, cette campagne vise effectivement à sensibiliser les populations transfrontalières, les communautés, les transporteurs, les voyageurs ainsi que les agents de première ligne, notamment les agents de santé et les forces de défenses et de sécurité aux risques de la riposte liés à la COVID-19.

Session d’information et de sensibilisation contre la covid-19

Pour ce faire, assure-t-il, il sera mis en œuvre un mécanisme de communication pour faciliter la sensibilisation des communautés transfrontalières sur la COVID-19 et le rôle des agents de première ligne et l’organisation de sessions de sensibilisation des voyageurs, des leaders communautaires sur la COVID-19 et le rôle des agents de première ligne dans les communes de Diapaga, Fada et Kantchari à l’Est et de Dori et Seytenga au Sahel.

A la veille de cette journée de lancement, une session d’information et de sensibilisation contre la covid-19 a regroupé les acteurs du transport, notamment les chauffeurs, les organisations syndicales des transporteurs. La rencontre s’est achevée par une séance de vaccination au cours de laquelle plusieurs d’entre eux ont pu prendre leur première dose de vaccin contre la Covid-19.

A la suite de ces sessions d’information et de formation, des animateurs ainsi que des agents de santé à base communautaire desdites communes, recrutés à cet effet, ont été formés en vue de sensibiliser les communautés aux mesures et gestes de prévention et protection contre la maladie.

Écouter l’article

publicite