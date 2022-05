Cité Abdoul’Services Zagtouli 2 : Le problème d’eau n’est désormais qu’un vieux souvenir

0 Partages Partager Twitter

Les premiers responsables de la société immobilière Abdoul’Services international ont effectué une visite terrain dans la cité de Zagtouli 2 ce jeudi 12 mai 2022. Il s’agissait de présenter aux résidents de cette cité les efforts déployés pour résoudre les problèmes de l’eau, d’électrification et l’état de la route.

Des habitants de la cité Abdoul’Services international de Zagtouli 2 avaient manifesté pour dénoncer principalement un manque d’eau et d’électricité dans la cité. Et certains sont allés jusqu’à traiter la société « d’arnaqueuse ». Le PDG de la société, Abdoul Ouédraogo, a fait une descente ce jeudi 12 mai 2022 sur la cité. Sur place, le constat est tout autre. Il y a bon nombre de ménages qui disposent d’eau.

Seydou Ouattara, président de l’amicale des habitants de la cité de Zagtouli 2, a reconnu les efforts déployés par la société immobilière.

…l’eau est à la cité…

« L’eau est la préoccupation majeure des habitants de la cité de Zagtouli 2. En son temps, on avait approché le PDG de Abdoul’Services qui nous a expliqué que le problème ne dépendait pas seulement de lui parce que l’ONEA était impliqué. On est allé ensemble voir le Directeur général de l’ONEA et on nous a promis que l’essentiel sera fait.

Nous sommes heureux de constater que les différents branchements, les connexions, les raccordements sont faits et l’eau est à la cité. C’est un sentiment de joie. Il y a des ménages qui ont été branchés et d’autres attendent toujours », a-t-il souligné.

Pour Seydou Ouattara, c’est ayant constaté que les choses ne bougeaient pas à leur faveur qu’ils ont manifesté en son temps. « A un certain moment, on a constaté qu’il y avait un peu de lenteur dans l’avancement.

On a dû donner de la voix. On a reproché à la société de ne pas beaucoup communiquer. Mais les choses sont rentrées dans l’ordre. Ce n’est pas la guerre. Nous ne sommes pas du tout contre la société Abdoul’Services ; au contraire, nous sommes très reconnaissants des efforts qu’elle fait pour en tout cas fournir des logements à la population », a-t-il relevé.

A ce jour, il a précisé que sur 50 demandeurs, 10 ont été satisfaits soit un taux de 20% et a invité l’ONEA à s’activer davantage.

Sur le site de Zagtouli, un château existant il y a plus d’un an est installé avec une capacité de 150 000 litres distribuant l’eau dans les ménages. Jean Charlemagne Toé, technicien à l’ONEA, a expliqué que la manifestation s’est tenue quand les travaux étaient presque terminés.

…toute la cité a l’eau…

« Nous avons eu vent du sit-in des habitants mais en ce moment, nous étions dans la phase de rinçage avant de procéder au branchement. Depuis le samedi (7 mai 2022) jusqu’à maintenant, toute la cité a l’eau et on peut faire des branchements. Dans la cité, une partie dispose d’un raccordement d’eau et l’autre non», a-t-il affirmé.

Abdoul Ouédraogo, PDG de Abdoul’Services international, a rappelé que dans la loi de promotion immobilière, au niveau des logements sociaux, l’eau et l’électricité incombent à l’Etat et la voirie à la société.

« Nous voulons que les différentes associations liées à Abdoul Service viennent nous voir pour qu’ensemble nous faisons les démarches que ce soit au niveau de l’ONEA ou de la SONABEL », a-t-il lancé.

Concernant l’électricité à Zagtouli, le PDG a rassuré que les démarches sont entamées et que le processus suit son cours. Dans ce volet, il précise que les associations peuvent toujours se joindre à eux pour qu’ils fassent ensemble les démarches.

Egalement, pour le cas des titres fonciers, il a laissé entendre que c’est la procédure administrative qui est longue. « Nous avons plus de 500 demandes de titre foncier qui sont au niveau des impôts. Donc vous voyez que cela n’est pas de notre ressort », a-t-il indiqué.

Abdoul Ouédraogo n’a pas manqué d’exprimer son mécontentement face aux comportements de certains habitants dans ces cités. « Nous acceptons les critiques constructives, car elles nous permettent de nous améliorer et d’apporter un service de qualité à nos clients, mais pas les injures. Malheureusement nous constatons que certains au lieu de critiquer insultent. Si quelqu’un a un problème qu’il prenne contact avec la société pour qu’ensemble on trouve une solution », a-t-il conclu.

Jules César KABORE

Burkina 24

